La ola de calor en Suiza bate récords

Se han batido diecinueve récords de calor, con 39 grados en Basilea Keystone-SDA

Las temperaturas volvieron a subir en toda Suiza el sábado, y 19 estaciones meteorológicas registraron nuevos máximos históricos. El río Aar también ha alcanzado una nueva temperatura récord, superando por muy poco el nivel registrado en agosto de 2022.

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Los aumentos más pronunciados se registraron en el municipio de Binningen, en el cantón de Basilea-Campiña, donde se alcanzaron los 39 °C, así como en Delémont (38,2 °C) y Neuchâtel (38,1 °C). Beznau, en Argovia, también alcanzó los 39 °C.

Visp (en el cantón del Valais), Fahy (en el cantón del Jura) y Chaumont (en el cantón de Neuchâtel) también establecieron nuevos máximos, registrando 36,8 °C, 36,7 °C y 31,6 °C, respectivamente.

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Varias otras estaciones también batieron sus récords de calor en junio. Payerne (en el cantón de Vaud) alcanzó los 38,1 °C, Ginebra los 37,4 °C, Sion los 36,8 °C, Zollikofen (en el cantón de Berna) los 36,1 °C y Lucerna los 36 °C.

La temperatura más alta jamás registrada en Suiza es de 41,5 °C, medida en Grono (en el cantón de los Grisones) el 11 de agosto de 2003, y ese récord sigue vigente.

En una entrevista publicada el sábado por la tarde en los periódicos en lengua alemana de Tamedia, el meteorólogo suizo Jörg Kachelmann afirmó que ahora son posibles temperaturas de hasta 45 °C en Suiza.

«Las estadísticas muestran claramente que el cambio climático está provocando olas de calor más frecuentes e intensas. La tendencia de las temperaturas es al alza de forma constante. Esto no es ni sorprendente ni inesperado. Hace tiempo que sabíamos que esto ocurriría», afirmó Kachelmann.

Se espera que un frente frío ponga fin a la ola de calor este lunes.

El río Aar también ha alcanzado temperaturas récord. En la estación de medición de Berna-Schönau se registró una temperatura de 24,1 °C, según los datos publicados en línea por la Oficina Federal de Medio Ambiente.

El récord de agosto de 2022 se superó por un margen mínimo: el sábado se registraron 24,13 °C, frente a los 24,12 °C de 2022. En los últimos días, la temperatura del Aar ya había superado los 23 °C.

Aunque muchas personas buscaron refrescarse en ríos y lagos, se registraron varios accidentes de baño. En el Rin, a la altura de Basilea, un hombre de 61 años falleció el sábado por la mañana mientras nadaba. Se vio en dificultades debido a problemas de salud y sus acompañantes lo sacaron a la orilla, pero sufrió un colapso y falleció a pesar de los intentos de reanimarlo.

En el cantón de Argovia también se registraron varios incidentes en el Reuss y el Rin, incluida una víctima mortal en el Rin. A mediodía del sábado aún continuaban las labores de búsqueda de un hombre dado por desaparecido en el Reuss. Otra persona fue rescatada del Rin en el último momento, según informó la policía cantonal de Argovia el sábado por la mañana.

Traducido y revisado en español/pi

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