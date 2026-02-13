Las granjas solares suizas muestran potencial — pero también limitaciones

La granja solar Madrisa cerca de Klosters, en el sureste de Suiza, agosto de 2025. Keystone / Gian Ehrenzeller

Suiza está construyendo grandes plantas solares en las zonas de montaña para aumentar la producción de energía renovable, especialmente durante el invierno. Los proyectos se realizan dentro del programa federal «Solar Express», que comenzó en 2022 y cuyo balance hasta ahora es desigual, según un análisis de la radiotelevisión pública suiza, SRF.

El Gobierno suizo puso en marcha la iniciativa «Solar Express» hace poco más de tres años (véase el recuadro informativo más abajo).

Actualmente, se planean unas 30 grandes plantas solares en los Alpes suizos, que se encuentran en distintas fases de construcción o de aprobación, mientras que un número similar de proyectos ha sido rechazado.

>>Mapa que muestra las plantas solares alpinas en Suiza (situación a diciembre de 2025. Pase el cursor sobre cada categoría de color para ver los detalles).

La fecha límite original para registrar los proyectos era finales de 2025, pero el plazo y la normativa se ampliaron y modificaron la pasada primavera.

Solar Express Ante la preocupación por la crisis climática y el suministro de energía, el Parlamento suizo aprobó en 2022 una ley para simplificar y agilizar la construcción de grandes plantas solares en zonas de alta montaña y aumentar la producción eléctrica en invierno. La normativa redujo los obstáculos para la construcción —incluyendo estrictas regulaciones ambientales— y ofreció generosas subvenciones que cubren el 60% del coste de los proyectos. Los operadores debían empezar a suministrar electricidad a la red a finales de 2025 para asegurar la financiación estatal. En marzo de 2025, el Parlamento amplió el programa y eliminó la fecha límite original. El Gobierno suizo decidió prolongar el apoyo federal para mantener el impulso actual; varios proyectos presentados enfrentan recursos legales y desafíos técnicos, lo que ha provocado retrasos. Actualmente, se planean unas 30 grandes plantas solares en los Alpes suizos, mientras que un número similar de proyectos ha sido rechazado. En el cantón del Valais, donde nació la iniciativa, para finales de 2025 ninguna instalación había sido construida ni había recibido la autorización legal correspondiente.

Solar Express ha dejado, no obstante, varias lecciones importantes:

Rápida ejecución

Uno de los aspectos más llamativos de Solar Express es la velocidad de su ejecución. Hace tres años, las primeras plantas solares alpinas existían únicamente sobre papel, es decir, estaban planificadas o aprobadas, pero aún no se había empezado a construir ni generaban electricidad.

Hoy, cuatro plantas están ya en obras y generan electricidad en los cantones de Graubünden y Uri, en el sureste y centro de Suiza, respectivamente. Varias otras están planificadas o en proceso en distintas regiones alpinas.

Eso demuestra que el país todavía puede poner en marcha grandes proyectos energéticos con rapidez. Sin embargo, esto solo funciona cuando todos trabajan en la misma dirección: políticos, promotores, autoridades, organizaciones ambientales y población en general.

La población local suele apoyar las plantas solares en los Alpes

El respaldo político en la región elegida es crucial. La población local ha aprobado aproximadamente la mitad de todos los proyectos planeados. Queda claro que la gente acepta este tipo de instalaciones cerca de donde vive.

El argumento, repetido con frecuencia, de que nadie quiere una planta solar cerca de su hogar parece desmentido por los resultados de Solar Express.

También es cierto que algunos proyectos no habrían avanzado tanto si las organizaciones ambientales no hubieran intervenido. No se opusieron a los proyectos de manera absoluta, pero sí plantearon preocupaciones concretas en ubicaciones específicas.

En ese sentido, a menudo se olvida que existe una gran diferencia de calidad entre los distintos proyectos, por ejemplo, en la elección del lugar o en el diseño de la instalación.

Probable incumplimiento del objetivo energético nacional

Solar Express también ha mostrado ciertas limitaciones. La idea de producir grandes cantidades de electricidad en los Alpes durante el invierno mediante plantas solares probablemente no se cumplirá. Las plantas actualmente en construcción y las planificadas se quedarán cortas respecto al objetivo original del gobierno: una capacidad total de producción anual de dos teravatios-hora (2 TWh).

La estrategia energética a largo plazo del gobierno suizo fija metas mucho más ambiciosas para la energía renovable (excluyendo la hidráulica) para 2035 (35 TWh) y 2050 (45 TWh).

Las empresas energéticas ponen freno

El fracaso en alcanzar esta meta con plantas solares alpinas se debe en parte a la reticencia de los proveedores de electricidad.

Para las compañías eléctricas, Solar Express representa a la vez un desafío y una gran oportunidad. Durante años, las empresas se quejaron de que era muy difícil poner en marcha nuevos proyectos de energía renovable en Suiza, porque con frecuencia se encontraban con resistencias locales. Con Solar Express, los responsables políticos redujeron posteriormente los obstáculos para este tipo de proyectos.

Pero ahora queda claro que las empresas energéticas están utilizando este modelo con mucha cautela y, a menudo, de manera renuente. Los costes de las plantas solares alpinas son muy elevados (véase el recuadro), lo que dificulta encontrar compradores para la electricidad cara. La infraestructura de acero sobre la que se montan los paneles solares en los Alpes es uno de los principales factores de coste, y aquí influyen el terreno alpino y las duras condiciones climáticas.

Los municipios y los cantones deben abordar las carencias

Aunque algunos proveedores de electricidad están construyendo plantas solares para evitar críticas por no aprovechar esta oportunidad política, desde el punto de vista económico no están especialmente interesados en emprender más proyectos.

Las empresas energéticas —habitualmente en manos de municipios y cantones suizos— deben afrontar este asunto. Necesitan definir qué precio debería o podría tener el suministro eléctrico en el futuro, o si al final les resultan más importantes los beneficios lucrativos. Hasta ahora, los propietarios han evitado en gran medida asumir esa responsabilidad.

En muchos sentidos, el experimento Solar Express de Suiza sirve como modelo para la expansión de la energía renovable, mostrando con claridad qué es factible y cuáles son los límites exactos.

Plantas solares alpinas – ventajas y desventajas Quienes apoyan los parques solares alpinos destacan ciertas ventajas. Las montañas reciben mucha luz solar, especialmente en invierno, y las instalaciones pueden generar energía por encima de las nubes. Eso permite producir electricidad incluso durante los meses de invierno, cuando la demanda es alta y la niebla cubre muchos paneles solares en las regiones bajas. Los paneles solares son más eficientes en las bajas temperaturas de las altas montañas, y los paneles de doble cara se pueden instalar en posición vertical para capturar más rayos que se reflejan en la nieve y el hielo. Expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna estiman que, en términos generales, un módulo fotovoltaico instalado a gran altitud produce aproximadamente una vez y media más energía al año que un sistema comparable en las llanuras. Y lo más importante: calculan que las instalaciones alpinas generan entre cuatro y cinco veces más electricidad durante los «meses de invierno» (diciembre, enero y febrero) que los paneles en las zonas bajas. Para el semestre invernal (octubre a marzo), la diferencia es de aproximadamente el doble. Sin embargo, el coste de una instalación solar alpina es considerablemente más alto que el de una en las llanuras, debido a los mayores desafíos logísticos y estructurales. Christof Bucher, profesor de sistemas fotovoltaicos, calcula que la electricidad de las instalaciones alpinas es entre dos y cuatro veces más cara que la producida en las zonas bajas. Entre otras críticas, los grupos ecologistas afirman que estas plantas desfiguran el paisaje y afectan negativamente a la biodiversidad. Sus amplias superficies y la necesidad de ubicaciones especiales también generan interrogantes. Este tipo de plantas ya existen en algunas regiones de China y, a menor escala, en las montañas de Francia y Austria.

Artículo adaptado del inglés por Carla Wolff.

