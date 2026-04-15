Las lluvias torrenciales aumentan las grietas en las montañas suizas

Una fractura de 250 metros de longitud inquieta a la población de la región de Val d’Anniviers, en el sur de Suiza. Keystone / Laura Juliano

Una grieta de 250 metros de longitud, presente en la ladera de una montaña del Valais, pone en evidencia la vulnerabilidad de los Alpes suizos de cara a las lluvias torrenciales que experimenta el país en la actualidad. El crecimiento constante de esta grieta despierta toda clase de preocupaciones porque entraña el riesgo de deslizamientos e inundaciones graves para el pueblo más cercano.

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«La ampliación (de la grieta) ha sido relativamente constante: entre 2 y 4 milímetros adicionales cada día», advierte el geólogo local Michael DigoutEnlace externo, quien está a cargo de vigilar el acantilado de la «Faille des Fios» desde el otoño del 2025.

Considerando que se trata de un proceso geológico, el avance es veloz. La principal fractura mide entre 80 y 100 centímetros de ancho, y se han ido presentado fisuras secundarias más pequeñas, como si se tratara de las afluentes de un río.

En el más pesimista de los casos, podrían desprenderse incluso hasta 500.000 metros cúbicos de material, lo que podría bloquear el río Navizence y generar inundaciones al pie de la montaña, en el pueblo de Chippis, que se ubica en el valle del Ródano y tiene 1.500 habitantes.

>>Un breve vídeo de la cadena pública suiza RTS en el que se muestra la grieta de montaña conocida como «Faille des Fios».

Se trata de un desprendimiento mucho menor al que se registró tras el enorme deslizamiento de tierra que tuvo lugar el año pasado en Blatten o el que se observó en Randa, en 1991, pero «involucra una cantidad considerable de material y sí hay un riesgo potencial de desprendimiento en cadena», explica Raffaelle SpielmannEnlace externo, ingeniero geólogo del Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETHZ).

En Blatten, lo que se observó fue que entre 9 y 10 millones de metros cúbicos de roca, hielo, lodo y escombros arrasaron literalmente un pueblo del valle de Lötschental. En el caso de Randa, dos enormes desprendimientos de rocas sobre esta localidad dejaron caer alrededor de 30 millones de metros cúbicos de materiales, lo que sepultó las vías ferroviarias y los accesos por carretera hacia Zermatt, afectando también el río local.

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En el caso del acantilado de Val d’Anniviers, cerca de Chippis, no existe riesgo inmediato de derrumbes, pero es claro que esta situación podría transformarse si la nieve de las zonas más elevadas empezara a derretirse. Por ello, las autoridades correspondientes se han dado a la tarea de preparar un plan de evacuación de emergencia y tienen reservadas plazas en refugios locales de protección civil para la población de Chippis, si se viera afectada.

«No hay certeza de cuál será la evolución de esta situación. Pero para la preparación de los planes de emergencia y evacuación, siempre debe considerarse el escenario más adverso», dice Digout. «Aunque lo que observamos en este momento anticiparía que la masa evolucionará por etapas, y en fases sucesivas».

La comunidad de especialistas considera que está fractura se gestó como resultado de precipitaciones extremas e inundaciones que tuvieron lugar en 2018 y 2024. El exceso de agua erosionó en varios metros el lecho del río Navizence, eliminando el soporte que había al pie de la ladera, precisa Digout. Al carecer de un terreno firme debajo, la roca de la parte superior comenzó a moverse, generando una fisura.

Vista aérea de la grieta de la montaña y del río Navizence en el Val d’Anniviers. Communes d’Anniviers et Chipplis

De acuerdo con la comunidad de especialistas, las precipitaciones han desempeñado un doble papel en este caso. Por una parte, son la explicación de la inundación inicial que se produjo desestabilizando la ribera del Navizence y, por otra parte, conforme el agua de lluvia aumentaba y la nieve se derretía, estos flujos se fueron filtrando por las fisuras, desestabilizando aún más la pendiente.

El cambio climático acrecienta la presión

El actual cambio climático permite anticipar que las precipitaciones extremas se intensificarán durante los próximos años, así que es altamente probable que riesgos naturales, como los deslizamientos de tierra y las inundaciones, sean cada vez más frecuentes en los Alpes.

Voces expertas advierten que Suiza observa episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes e intensas, que a principios del siglo XX. Una evaluación nacional de riesgos climáticosEnlace externo publicada en 2025 advirtió que Suiza debía prepararse para lluvias cada vez más intensas en los distintos periodos del año, ya que uno de los efectos del calentamiento planetario es un incremento de la frecuencia y fuerza de los aguaceros intensos.

Un estudioEnlace externo realizado por la Oficina Federal de Meteorología y Climatología (MeteoSwiss) y el ETHZ reveló que estos fenómenos podrían llegar a ser hasta 30% más violentos de lo que son actualmente. Se observarían precipitaciones crecientemente concentradas en ráfagas breves, una situación que multiplica el riesgo de crecidas repentinas de las aguas, desplazamientos del lodo y, en general, deslizamientos de la tierra. El aire, que actualmente es más cálido que antes, también desempeña un rol fundamental: por cada grado que incrementa la temperatura, la atmósfera suele retener entre un 6% y un 7% adicional de agua, lo que posteriormente genera tormentas con lluvias más intensas.

¿Un vistazo al futuro?

¿El fenómeno de Val d’Anniviers se está convirtiendo en un riesgo habitual para las comunidades alpinas con el que tendrán que aprender a convivir?

«Es complicado afirmarlo con certeza, pero estamos observando inundaciones cada vez mayores y lluvias estivales mucho más intensas que antes», dice Digout. «Actualmente, las inundaciones son cada vez más frecuentes y violentas. Pero aún no tenemos suficiente perspectiva de largo plazo para sacar conclusiones sólidas, solo tenemos claro que estos fenómenos se están volviendo habituales en los últimos años»

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La «Faille des Fios» no es la única sección del valle que muestra evidencias de desplazamiento. Equipos de especialistas tienen identificadas entre 20 y 25 zonas adicionales a lo largo del Navizence en donde el terreno está erosionado o desplazado.

«Hay otras zonas parecidas en el valle, pero esta (fisura) es claramente la más problemática debido a la masa que podría potencialmente movilizarse», afirma Digout.

Philippe Bianco, codirector de la empresa de ingeniería del Valais Idealp Enlace externoexpresó al diario local Le Nouvelliste que el equipo con el que labora está observando un repunte de este tipo de fenómenos, creando una tendencia que considera que «seguirá creciendo». Un aumento que atribuye al cambio climático, que provoca lluvias más intensas, acrecientan la presión en las laderas de las montañas y generan deslizamientos.

Jacob HirschbergEnlace externo, ingeniero medioambiental del ETHZ matiza está visión. Considera que no puede atribuirse directamente al cambio climático ninguna catástrofe concreta derivada de las lluvias, pero admite que este tipo de fenómenos extremos se está volviendo común en Suiza.

El experto añade: «Se prevén episodios de lluvias extremas cada vez más frecuentes. Sin embargo, en las montañas los factores desencadenantes suelen ser más complejos, y combinan las precipitaciones, pero también los deshielos. Yo esperaría, también en el caso de Fios, que el deshielo tenga cierto impacto ».

Contenido externo

Editado por Gabe Bullard/Veronica De Vore. Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Vídeo adaptado por José Kress. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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