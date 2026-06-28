Los elevados precios del petróleo podrían impulsar las energías renovables: Energy Vault

Robert Piconi es presidente del consejo de administración, cofundador y director ejecutivo de Energy Vault. Su misión es definir la visión general del grupo, encabezar la dirección estratégica y mejorar el rendimiento operativo. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault, asegura que los elevados precios del petróleo podrían ser una buena nueva.

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Energy Vault (empresa especializada en las soluciones de almacenamiento de energía para fuentes renovables, como la eólica y la solar) es una excepción en el mundo de las empresas nacidas en Suiza. En 2022, la firma salió a cotizar a la Bolsa de Nueva York (NYSE) a través de un procedimiento acelerado conocido como SPAC (Special Purpose Acquisition Company, sociedad de adquisición con fines especiales) tras haber recaudado más de 200 millones de dólares (156 millones de francos suizos) como empresa emergente, cifra con la que sentó un récord.

Swissinfo charló con Robert Piconi, cofundador estadounidense, presidente y director ejecutivo de Energy Vault en Lugano, en el cantón del Tesino. Piconi explicó por qué su empresa decidió establecer una parte de sus operaciones en Estados Unidos y cómo está sacando partido de la volatilidad actual de los precios de la electricidad.

Swissinfo: ¿Cómo están afectando a su empresa las tensiones geopolíticas actuales, incluidos los aranceles impuestos por Estados Unidos y la inestabilidad de Oriente Medio?

RP: Son tensiones que generan incertidumbre y desplazan la confianza de la comunidad inversora hacia activos más predecibles, como el oro y la renta fija. Los aranceles estadounidenses han tenido un impacto significativo en nosotros, pues limitan el acceso al mercado estadounidense, dado que gran parte de la cadena de suministro de baterías es dependiente de China.



De acuerdo con nuestras estimaciones, las recientes tensiones en Oriente Medio han tenido un impacto negativo de entre el 25% y el 30% en el valor de nuestras acciones, lo que mermó parte de las ganancias derivadas de nuestro sólido rendimiento en 2025. Sin embargo, el mantenimiento de los precios del petróleo en niveles elevados puede hacer que las energías renovables y las soluciones de almacenamiento sean cada vez más atractivas.

Swissinfo: ¿La crisis energética actual y los elevados precios del petróleo han despertado un mayor interés entre las empresas y particulares que consumen las soluciones de Energy Vault?

R.P. Sí, sin duda. Hemos observado un sensible incremento en las consultas y en el número de pedidos en firme de las soluciones de sistemas de almacenamiento de energía en baterías que ofrecemos a los mercados estadounidense y europeo.

La constante volatilidad de los mercados energéticos globales está transformando de manera fundamental el enfoque de las empresas hacia la seguridad energética y la estabilidad de los costes en el largo plazo. Una dinámica a la que se suma el aumento exponencial de la demanda eléctrica provocada por la inteligencia artificial, los centros de datos y la expansión de la infraestructura digital. Existe una necesidad masiva e inmediata de acceder a energías escalables y fiables.

Debido a ello, el compromiso del mercado consumidor ha pasado rápidamente de un mero interés conceptual a una ejecución inmediata a escala industrial. La clientela adquiere activamente nuestras soluciones de almacenamiento de mediana y larga duración para estabilizar sus energías renovables que son intermitentes y desean garantizar la estabilidad de sus redes las 24 horas, los siete días de la semana, en un contexto de presiones sin precedentes. Así, aunque nuestro crecimiento básico tiene sustento en tendencias de largo plazo, como la descarbonización o la modernización de la red, el entorno macroeconómico presente está acelerando dramáticamente la cartera de proyectos comerciales.

Swissinfo: Sin embargo, diversos países están limitando sus compromisos en materia de energía verde. ¿Cómo afecta esto a Energy Vault?

R.P: Si bien hay gobiernos que están recalculando sus políticas -como la actual administración de Estados Unidos, que ha mostrado su escepticismo hacia las tecnologías de energía eólica debido a sus cotos-, también hay una demanda subyacente de electricidad que sigue siendo muy elevada y que genera una creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía.

Por ejemplo, toda la expansión que vive la infraestructura de la inteligencia artificial -acicateada por escaladores de gran talla como Meta, Microsoft y Amazon Web Services- está provocando un incremento en la demanda de los gigantescos centros de datos. Es de tal magnitud, que con frecuencia se rebasa el suministro eléctrico disponible y esto conduce a una mayor dependencia de la generación de energía a base carbón.

Otra actividad que impulsa el crecimiento son los llamados centros de datos modulares. Son unidades diseñadas y prefabricadas con antelación, que se construyen en fábricas y se instalan directamente donde se requieren. Se colocan de forma veloz, son escalables y ofrecen una gran flexibilidad con respecto a su ubicación.

De hecho, la energía eólica y la solar también pueden ser fuentes energéticas rentables si ofrecen un almacenamiento asequible. Y es justo en este punto en donde nuestras soluciones se vuelven esenciales.

«Desde el principio, favorecimos la financiación en los mercados de capital estadounidenses porque poseen más liquidez y un mejor acceso a los capitales». Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: ¿China se confirma como un mercado estratégico para ustedes?

R.P.: Con respecto a China, nuestro negocio sigue avanzando en línea con las expectativas. La instalación en Rudong, que fue inaugurada en 2023, se ha confirmado como un proyecto estratégico gracias a su despliegue comercial y a la demostración de nuestra tecnología a gran escala. China es un mercado relevante en el largo plazo, dado el liderazgo que tiene en las energías renovables y debido a la adopción de sistemas de almacenamiento. Por ello, seguimos evaluando oportunidades en las que nuestra tecnología sea capaz de aportar a la flexibilidad y estabilidad de la red eléctrica.

Swissinfo: Usted fundó Energy Vault SA en 2017 y eligió el Tesino. Siendo estadounidense, ¿qué le condujo a establecer su empresa en esta región suiza?

R.P.: Yo residía en Lugano, era el sitio desde el cual dirigía una empresa del sector salud dedicada a los diagnósticos por imagen. Justo acababa de venderla cuando Bill Gross –fundador de la empresa californiana Idealab y creador de más de 150 compañías- me contactó. En aquel momento, Bill trabajaba en el desarrollo de nuevas tecnologías solares y mecánicas junto con Andrea Pedretti, nuestro actual director tecnológico, quien también estaba basado en el Tesino junto con su equipo técnico.

Por lo tanto, nos pareció natural fundar Energy Vault SA en Lugano, ya que también fue ahí donde iniciamos las tareas de investigación y desarrollo con financiación inicial del proyecto Idealab. En el presente, también tenemos operaciones comerciales en el Tesino, lo que nos permite atender las regiones de Europa, Oriente Medio y Africa. Entre nuestras principales asociaciones en materia de investigación tenemos acuerdos con el Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH), especialmente en materia de desarrollo de software de inteligencia artificial, y también con el Centro de Innovación de Cemex, para avanzar en la creación de materiales alternativos que se clasifiquen como neutros en carbono. Nuestro equipo de trabajo integra 24 personas en Suiza y seguimos en expansión.

Swissinfo: ¿Por qué crearon entonces Energy Vault Inc en California en 2019, como un segundo centro de operaciones?

R.P.: Porque vemos a Estados Unidos como el principal mercado de almacenamiento energético después de China. Por otra parte, es un estupendo sitio para contratar especialistas en ingeniería de software para baterías y en infraestructura eléctrica. Adicionalmente, como teníamos la intención de que nuestra empresa cotizara en Estados Unidos, constituimos una sociedad de cartera llamada Energy Vault Holdings Inc.

«Que los precios del petróleo se hayan mantenido elevados puede lograr que las energías renovables y las soluciones de almacenamiento sean más atractivas». Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: ¿En algún momento consideraron la posibilidad de cotizar en las bolsas europeas o en el mercado helvético SIX Swiss Exchange?

R.P.: Favorecimos desde el principio la estrategia de acudir a las bolsas estadounidenses, ofrecen más liquidez y un mejor acceso a los capitales.

Swissinfo: Energy Vault fue nombrada por el Foro Económico Mundial (WEF en inglés) como Pionera Tecnológica. Una distinción que tuvieron muy pocas empresas. ¿Se tradujo este reconocimiento en algún beneficio empresarial tangible?

R.P.: Sí, nos dio la oportunidad de participar en un par ocasiones en la reunión anual de Davos, sitio en donde conectamos con una red de líderes excepcionales, que incluía personas que podían ser clientes potenciales o quienes podíamos establecer asociaciones. También nos dio visibilidad a nivel global, lo que fue de gran utilidad cuando recaudamos fondos.

Swissinfo: En 2022, Energy Vault salió al mercado de valores vía una SPAC*. ¿Evaluaron también en su momento si convenía una salida a bolsa tradicional a través de una Oferta Pública de Venta (OPV)?

R.P.: Evaluamos diversas opciones, pero elegimos la SPAC por era la forma más rápida de salir al mercado de valores, considerando el gran interés que hay en la comunidad inversora por las empresas de alto crecimiento centradas en la sostenibilidad. Como parte de esta operación, logramos un gran respaldo financiero de firmas como Saudi Aramco y Softbak, y también de nuevas empresas inversoras como Korea Zinc y China Tianyin. A diferencia de otras compañías que también optaron por salir a bolsa a través de una SPAC, nosotros ya estábamos generando ingresos significativos: obtuvimos 146 millones de dólares el año de nuestra salida a bolsa y otros 350 millones de dólares el año siguiente. Recaudamos aproximadamente 236 millones de dólares a través de la operación bursátil, a pesar de que estábamos operando en un sector relativamente nuevo y en el que hay muy pocas empresas cotizando en bolsa.

«El enfoque que elegimos al principio se centró en el almacenamiento por gravedad resguardado en torres modulares». Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: ¿Cómo gestiona la empresa la presión de corto plazo que supone cotizar en bolsa, por ejemplo, la obligación de presentar informes trimestrales y los costos requisitos de divulgación que deben cumplirse?

R.P.: En efecto, debemos respetar un ritmo trimestral: al terminar cada trimestre, iniciamos la preparación del siguiente. Esto nos ha demandado disciplina y organización. Pero no nos distrae de la innovación o de las prioridades de crecimiento de largo plazo. Decidimos ofrecer previsiones anuales, pero hemos elegido no publicar pronósticos trimestrales, aprovechando la flexibilidad que se concede a las empresas emergentes en expansión que cotizan en el mercado bursátil.

Swissinfo: Al principio, Energy Vault se centró en el almacenamiento de energía basado en la gravedad, esto es, decidieron elevar masas pesadas para convertir la energía eléctrica en energía gravitatoria potencial. ¿Qué los llevó a expandirse hacia el almacenamiento en hidrógeno verde y baterías a partir del 2022?

R.P. Nuestro enfoque inicial fue el almacenamiento basado en la gravedad a través de las torres modulares, especialmente propicias para almacenamientos de larga duración (alrededor de ocho horas). En este contexto, la duración es el tiempo durante el cual la energía almacenada puede descargarse a plena potencia. Pero, simultáneamente, desarrollamos una plataforma de software que era vital para interactuar con la red eléctrica y para manejar los activos, incluidos el mantenimiento predictivo y la seguridad.

Después de salir al mercado de valores, fue muy claro para nosotros que la mayor parte del mercado se centraba en los almacenamientos de corta duración (de dos a cuatro horas), lo que nos impulsó a expandirnos hacia el almacenamiento de baterías. Nuestra plataforma de software nos está permitiendo gestionar soluciones basadas en la gravedad y también en las baterías.

Posteriormente, incorporamos el hidrógeno verde, que es adecuado para el almacenamiento de muy larga duración (hasta 48 horas, que permite respaldar, por ejemplo, la micro red de toda una ciudad). De hecho, en 2024 firmamos un contrato de 10 años y seis meses, en California, con Pacific Gas and Electric Company para proveerle energía de respaldo hasta por 48 horas a través del hidrógeno verde, si llegaran a presentarse cortes de energía eléctrica.

«Actualmente tenemos una plantilla de 24 personas en Suiza y seguimos en expansión». Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: ¿Cómo generan ingresos actualmente?

R.P.: (Los ingresos) dependen de la estructura contractual. En ciertos casos, cobramos por el servicio de almacenamiento. En otros, compramos electricidad a precios bajos y la revendemos a precios más elevados. Nuestra plataforma utiliza herramientas de inteligencia artificial que optimizan nuestra participación en el mercado, ayudándonos a definir los mejores momentos para almacenar o proveer energía.

Swissinfo: ¿Por qué en solo dos años la empresa pasó de mera proveedora de tecnología a ser constructora, dueña y operadora de sus propias plantas de almacenamiento energético?

R.P.: Esto se debió a que, tras nuestra salida a la bolsa, los ingresos anuales aumentaron de 146 a 350 millones de dólares, pero después cayeron a solo 50 millones. Esta volatilidad era un reflejo de la naturaleza impredecible de los modelos de las firmas proveedoras de tecnología. Sus ingresos dependen de los plazos de los contratos firmados y de potenciales demoras en la puesta en marcha. Por otra parte, los márgenes que se obtienen son relativamente bajos.

Apoyados en nuestro banco de inversión, hicimos un análisis de toda la cadena de valor (incluyendo la proveeduría de hardware, la integración, las empresas de servicios públicos y las compañías independientes productoras de energía). La conclusión a la que llegamos es que la mayor parte de las ganancias se dirige hacia las productoras independientes de energía, ya que suelen operar a partir de acuerdos de compra de largo plazo, de entre 10 y 15 años, lo que les permite obtener ingresos atractivos y estables. Por otra parte, en Estados Unidos estas firmas gozan de ciertos beneficios fiscales al realizar inversiones.

Este análisis global nos condujo a evolucionar hacia un modelo de «construcción, propiedad y explotación» de las plantas de almacenamiento energético. Esta integración vertical nos permitió obtener sólidos resultados en 2025, año en el que, por primera vez, fuimos rentables en el cuarto trimestre. Hoy, tenemos la propiedad y explotación de dos plantas, y hay dos más en proceso de construcción.

Swissinfo: ¿Quiénes consumen habitualmente los servicios de Energy Vault y quiénes son sus clientes en Suiza?

R.P.: Nuestra clientela está conformada por administraciones locales, empresas de servicios públicos, productoras independientes de energía y, en términos generales, por compañías altamente consumidoras de energía, como las mineras o las enormes firmas tecnológicas que gestionan centros de datos de envergadura ligados a la inteligencia artificial.

En Suiza, entregamos hace poco un centro de almacenamiento de energía en baterías a Schindler, que busca avanzar en sus objetivos de descarbonización. Adicionalmente, tenemos acuerdos firmados con Energie Wettingen AG, una empresa de servicios públicos del cantón de Argovia, que requiere una plataforma de sistemas de almacenamiento de baterías. Y hay algunos otros proyectos en fase de desarrollo.

*Nota de la redacción: Una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) es una «empresa de cheque en blanco», es decir, cuya vida útil será de solo uno o dos años porque solo fue creada para apoyar a otra en la tarea de salir al mercado de valores (como Energy Vault), sin pasar por todo el proceso tradicional que requiere la salida al mercado de valores.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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