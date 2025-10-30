Neuchâtel y Zúrich experimentan episodios de calor comparables a los de Italia hace 50 años

El Lago des Brenets, en la frontera entre el cantón suizo de Neuchâtel y el departamento francés de Doubs, seco durante la ola de calor de agosto de 2022. Keystone / Laurent Gillieron

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Un análisis de datos de la Radio Televisión Suiza (RTS), basado en registros de estaciones meteorológicas europeas, revela que Suiza experimenta actualmente temperaturas similares a las que hace décadas se registraban en regiones mucho más al sur.

3 minutos

Temperaturas de hasta 28 grados Celsius en septiembre, episodios de calor extremo en junio y récords invernales en enero confirman una tendencia: Suiza se calienta rápidamente alterando nuestros hábitos climáticos y generando efectos que trascienden sus fronteras.

La RTS comparó las temperaturas mensuales históricasEnlace externo de más de 900 estaciones meteorológicas en Europa y el resultado es inequívoco: en la mayoría de los casos, las temperaturas actuales se asemejan a las registradas en el siglo XX en regiones más meridionales. Hoy, Ginebra se parece al norte de Italia, París a Toulouse y Londres a la región de Burdeos.

El cambio climático es el responsable

Para Martine Rebetez, profesora de la Universidad de NeuchâtelEnlace externo e investigadora del Instituto Federal WSLEnlace externo, esta evolución de las temperaturas forma parte, sin duda, de los efectos ya perceptibles del cambio climático. Un hecho lógico si se considera que la temperatura media actual en Suiza es casi tres grados superior a la de la era preindustrial.

Ante la rapidez del calentamiento global, la vegetación tiene dificultades para adaptarse. «Los abetos rojos, cuya vida útil supera los cien años, enfrentan temperaturas que cambian demasiado rápido, lo que provoca sufrimiento y deterioro en su salud», explica Rebetez. A largo plazo, estos árboles podrían volverse cada vez menos comunes en el paisaje suizo.

>> Lea también nuestro artículo sobre cómo las sequías afectan los bosques:

Mostrar más

Mostrar más Soluciones para el clima Un experimento único estudia el impacto de la sequía en un bosque suizo Este contenido fue publicado en ¿Qué especies de árboles son adecuadas para el clima del futuro? Un experimento único busca respuestas en un bosque de Suiza. leer más Un experimento único estudia el impacto de la sequía en un bosque suizo

Papas y remolachas azucareras, símbolos en peligro

La agricultura también debe adaptarse gradualmente a las nuevas temperaturas. En Suiza, la papa y la remolacha azucarera, que prosperan en climas fríos y húmedos, sufren cuando el termómetro supera los 30 grados. Estos cultivos podrían beneficiarse de crecer en zonas más altas y frescas, pero la mayoría de las tierras agrícolas se ubican en las llanuras. Su presencia histórica en los campos suizos está amenazada.

Los animales, a diferencia de las plantas, tienen la capacidad de desplazarse hacia hábitats más propicios. Esta adaptación, no obstante, conlleva riesgos para los ecosistemas locales, evidenciados, por ejemplo, con la instalación del mosquito tigre en el sur de Europa y Suiza, un vector de enfermedades de alto impacto.

>> Más información sobre la velocidad del calentamiento en Suiza en comparación internacional:

Mostrar más

Mostrar más Adaptación climática Suiza, entre los diez países del mundo que más se están calentando Este contenido fue publicado en Suiza se ve especialmente afectada por el cambio climático y la temperatura aumenta más deprisa que en la mayoría de los demás países. leer más Suiza, entre los diez países del mundo que más se están calentando

Un clima distinto, a pesar de temperaturas similares

Aunque las temperaturas medias se asemejan a las de regiones más al sur, el clima sigue siendo diferente, sobre todo en cuanto a precipitaciones y variaciones térmicas. La climatóloga Martine Rebetez señala que «las regiones mediterráneas tienen veranos cálidos y secos relativamente homogéneos. En cambio, en lugares como Suiza, los períodos muy cálidos pueden ir seguidos de episodios lluviosos y fríos».

Antes de que los matorrales del Jura y el aceite de oliva de Argovia se conviertan en realidad, el país deberá responder a los múltiples retos que impone el cambio climático, al norte y al sur.

>> Informe de noticias de RTS (en francés) de las 19:30 sobre el calentamiento global en Suiza en 2025:

Contenido externo

Texto adaptado por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI