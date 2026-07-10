El nuevo riesgo en los Alpes: Los flujos de escombros

Elio Biadici frente a su casa en Piano di Peccia, en el valle de Maggia, en el sur de Suiza, el 3 de julio de 2024. A finales de junio de 2024, unas fuertes tormentas provocaron devastadores flujos de escombros y causaron daños en la región. Keystone / Michael Buholzer

En lo alto de las montañas, un aguacero repentino puede convertir en minutos una ladera o un valle tranquilos en un río embravecido de barro y rocas. El responsable de un nuevo instituto de investigación suizo sobre riesgos de montaña habló con Swissinfo sobre cómo la crisis climática está transformando los riesgos en los Alpes.

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Simon Bradley

Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas. Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español. swissinfo.ch

Markus Stoffel ocupa la Cátedra de Investigación sobre Riesgos en Montaña, de reciente creación, en la Universidad de Ginebra. Él y otros científicos advierten deEnlace externo que el cambio climático está aumentando rápidamente los riesgos de desastres en los Alpes. El deshielo de los glaciares, la reducción de la capa de nieve y el descongelamiento del permafrost están desestabilizando las montañas, lo que provoca más desprendimientos de rocas, flujos de escombros y riesgos en cadena que amenazan a las comunidades y las infraestructuras.

El profesor Markus Stoffel es el director de la nueva Cátedra de Investigación sobre Riesgos en la Montaña de la Universidad de Ginebra. UNIGE

Al mismo tiempo, los patrones de precipitación están cambiando. Se prevé que los veranos suizos sean más secos, pero que las lluvias intensas se intensifiquen en todas las estaciones. Los aguaceros breves e intensos serán cada vez más frecuentes y hasta un 30 % más fuertesEnlace externo, con lluvias que caerán en ráfagas cada vez más concentradas.

«Esa agua puede erosionar más material», explica StoffelEnlace externo a Swissinfo. «Por lo tanto, existe la posibilidad de que las cuencas de los flujos de escombros provoquen fenómenos sin precedentes».

Stoffel dirige un equipo de investigación que trabaja para comprender mejor cómo el cambio climático está modificando los flujos de escombros y otros peligros alpinos, y cómo se pueden reducir los riesgos. En colaboración con socios públicos y privados, el proyecto tiene como objetivo desarrollar estrategias para limitar las pérdidas y los daños futuros.

Este equipo compuesto por seis especialistas estudiará cómo el calentamiento, los cambios en las precipitaciones, el retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost afectan a la frecuencia, la magnitud y las repercusiones de los peligros en las regiones montañosas, incluidos los flujos de escombros, las avalanchas, las caídas de rocas y los movimientos de taludes a gran escala. Este proyecto de cinco años cuenta con el respaldo de un millón de euros (920.000 francos suizos) del Fondo AXA para el Progreso Humano y dio inicio el 1 de mayo pasado.

«La avalancha de rocas y hielo que se produjo en Blatten el año pasado o los mortíferos flujos de escombros del verano de 2024 ponen de relieve la necesidad apremiante de comprender mejor estos procesos y su dinámica. Aunque no podremos evitar que estos fenómenos se produzcan en el futuro, sin duda podemos mitigar los daños resultantes», afirma Stoffel.

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Corrientes de escombros sin precedentes

Al igual que otros peligros alpinos, los flujos de escombros pueden ser mortales y extremadamente costososEnlace externo. En el verano de 2024, violentas tormentas provocaron destructivos flujos de escombros en los Alpes, que afectaron al sur de Suiza (Valle Bavona, Valle Maggia), al norte de Italia (Valle de Aosta y Piamonte), así como a algunas zonas de Austria y Alemania.

La frecuencia y la gravedad de los flujos de escombros aumentarán inevitablemente a medida que los glaciares retrocedan y el permafrost se descongele, lo que aflojará los sedimentos de las laderas. El volumen de los glaciares suizos se ha reducido en casi un 40 %Enlace externo desde el año 2000, y los glaciares siguen perdiendo masa cada año.

Stoffel calcula que, a lo largo del siglo XXI, el límite inferior del permafrost probablemente se desplazará hacia arriba entre 200 y 750 metros, dependiendo de la exposición de las laderas, la composición del suelo y el espesor del hielo. Esto dejará al descubierto nuevas fuentes de sedimentos y aumentará la probabilidad de que se produzcan flujos de escombros de mayor magnitud, afirmó el profesor.

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«El potencial de destrucción podría ser mayor»

En el pasado ya se produjeron flujos de escombros, pero no con tanta frecuencia y, por lo general, en verano. Ahora la temporada se está prolongando.

«Ya hemos tenido casos que se han producido antes —en mayo, a veces incluso en abril— y que se han prolongado hasta octubre», señala Stoffel.

Incluso pueden producirse en invierno. Stoffel destacó el caso de enero de 2018, cuando los Alpes suizos registraron fuertes nevadas, seguidas de temperaturas cálidas, más lluvias intensas y nieve.

«Se produjeron enormes avalanchas en diferentes partes de los Alpes y, de repente, flujos de escombros en pleno invierno. Algo que no habíamos experimentado antes. Quizá esto fue un anticipo de lo que podríamos esperar para finales de siglo», afirma.

Aunque las zonas de riesgo suizas están bien cartografiadas y, en general, se conocen las regiones afectadas por los flujos de escombros y las crecidas repentinas, el aumento del volumen de precipitaciones implica que los flujos de escombros pueden desplazarse más lejos y con mayor fuerza.

«Con mayores volúmenes de precipitación, la energía de los flujos de escombros [y su potencial destructivo] podría ser mayor», indica Stoffel.

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El cambio climático: solo una parte de la historia

Sin embargo, hay que tener en cuenta una salvedad importante: los sedimentos no son ilimitados. Un flujo de escombros masivo puede dejar una cuenca completamente limpia hasta llegar al lecho rocoso, explica el experto. Cuando esto ocurre, el sistema necesita tiempo para «rellenarse» mediante desprendimientos de rocas procedentes de zonas más altas de la montaña antes de que pueda producirse otro flujo de escombros, lo que significa que algunas zonas podrían volverse temporalmente más seguras incluso si continúan las tormentas intensas.

«Esto es lo que hace que resulte realmente difícil hacer afirmaciones generales sobre lo que sucederá y lo que cambiará», señala el profesor.

También insiste en que el cambio climático es sólo una parte de la historia que hay detrás de los riesgos en las montañas. «Estimamos que la influencia del cambio climático oscila entre un tercio y el 50 %. Los otros dos tercios, o el 50 % del riesgo, se deben en realidad al aumento de las infraestructuras a lo largo del tiempo… también es el resultado de decisiones humanas, en su mayoría tomadas en el pasado».

Esto se refleja en la transformación de los Alpes durante la segunda mitad del siglo XX, cuando los asentamientos de montaña se expandieron y se hicieron más densamente poblados. Antes de 1950, los pueblos estaban en gran medida aislados, pero el auge de la posguerra trajo consigo carreteras, redes de autobuses y remontes que redefinieron los patrones de asentamiento. El crecimiento demográfico —más del 30 % entre 1950 y 1970—, junto con el auge del turismo y las segundas residencias, es decir, las casas de vacaciones; impulsó la expansión en las regiones alpinas de fácil acceso.

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Parte de una red científica más amplia

El equipo de Stoffel, con sede en Ginebra, se une a una sólida red científica que estudia los riesgos de montaña en Suiza, como el Instituto Federal Suizo de Investigación del Bosque, de la Nieve y del Paisaje (WSL, por sus siglas en alemán), los institutos tecnológicos federales de Zúrich (EPFZ) y de Lausana (EPFL) y las universidades de Lausana, Zúrich y Friburgo.

Sin embargo, afirma que su equipo adoptará un enfoque ligeramente diferente. Mientras que instituciones como la EPFZ y el WSL realizan estudios de caso exhaustivos y de alta tecnología en emplazamientos específicos (como la cuenca de retención de escombros de Illgraben, en el cantón del Valais), el trabajo del departamento de Stoffel se centrará en una visión de conjunto.

La intención es crear enormes bases de datos para analizar y archivar las tendencias regionales, los puntos de inflexión y las tendencias transalpinas, con el fin de determinar si los cambios en una región —como los Alpes suizos— reflejan lo que ocurrió hace décadas en otros lugares, por ejemplo, en los Alpes del sur de Francia.

Basándose en dos décadas de investigación, los científicos también combinarán observaciones de campo, teledetección y modelización de procesos para comprender mejor cuándo y dónde se producen los deslizamientos, hasta dónde pueden llegar los flujos destructivos y qué significa esto para las comunidades expuestas y las infraestructuras críticas.

En este contexto de riesgos e incertidumbre crecientes, Stoffel subraya la necesidad de flexibilidad: mientras que algunas regiones montañosas se enfrentarán a peligros más frecuentes, otras podrían estabilizarse. «Es posible que nos enfrentemos a crisis y a situaciones que empeoren, pero en otros lugares la situación podría mejorar o permanecer prácticamente sin cambios durante décadas».

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Ejemplos de estudio de riesgos en España y Latinoamérica Los flujos de escombros, aludes torrenciales y deslizamientos no son, evidentemente, un fenómeno exclusivamente alpino. Muchos países sufren pérdidas humanas y materiales por su causa y algunos han desarrollado sistemas avanzados de monitoreo, alerta temprana y gestión del riesgo comparables debido a la frecuencia de estos eventos. España dispone de una estructura nacional de protección civil que contempla explícitamente riesgos geológicos e hidrológicos, incluyendo deslizamientos y derrumbes. En Latinoamérica, el Valle de Aburrá (Medellín y municipios vecinos) desarrolló desde hace años el SIATA (Sistema de Alerta Temprana), que monitorea lluvia, estabilidad de laderas y movimientos en masa en tiempo real. El sistema surgió precisamente porque los deslizamientos representan una de las principales causas de víctimas mortales en la región en territorio colombiano. Por su parte, Chile posee el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El organismo no sólo responde a emergencias, sino que realiza simulacros, planificación territorial, mapas de evacuación y ejercicios específicos para escenarios de remoción en masa. Chile, por su geografía extrema, ha desarrollado una capacidad técnica notable en el campo de la evaluación de riesgos.

Editado por Gabe Bullard y adaptado al español por Patricia Islas

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