Suiza acelera el almacenamiento de energía con un auge récord de baterías

La tienda de Migros situada en Schlieren-Rietbach, cerca de Zúrich, se abastece de energía gracias a un sistema fotovoltaico instalado en el tejado y a una gran instalación de almacenamiento en baterías. Keystone / Gaetan Bally

Suiza vive una rápida transformación energética —sin que nadie repare mucho en ello—: hogares y empresas instalan baterías a un ritmo récord, tras crecer cerca de un 400% en solo cuatro años.

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Y la tendencia no muestra signos de desaceleración. Según Swissolar, la asociación de la industria solar, la implantación de baterías se está acelerando con fuerza. Su informe Battery Monitor Switzerland 2026Enlace externo es el primer estudio exhaustivo que cuantifica cuántas unidades de almacenamiento están actualmente en uso en todo el país.

En Suiza, el crecimiento del llamado almacenamiento «detrás del contador» —instalado directamente en hogares, explotaciones agrícolas o empresas— ha aumentado un 400% en cuatro años, como muestra el gráfico inferior.

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Al mismo tiempo, las grandes instalaciones de almacenamiento conectadas a la red («delante del contador») están ganando importancia, según Swissolar. Varias empresas del sector eléctrico han anunciado la construcción de más de 4 GWh de capacidad adicional de aquí a 2030, 30 veces la capacidad instalada actual. Estas grandes baterías no solo almacenan energía, sino que también contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico, en particular mediante servicios como el equilibrio de la red.

A nivel mundial, el mercado también muestra un fuerte crecimiento. En la Unión Europea, se instalaron aproximadamente 27,1 GWh de nueva capacidad de almacenamiento en baterías en 2025, un 45% más que el año anterior.

Energía almacenada en casa para cocinar o cargar dispositivos

En los días soleados, las instalaciones solares en los tejados producen cada vez más electricidad de la que los hogares pueden consumir de inmediato. Ahí es donde entran en juego las baterías, explica Matthias Egli, director de Swissolar.

«Al mediodía se produce más electricidad de la que puedo utilizar, incluso cuando estoy cocinando. En ese momento, el excedente va directamente a la batería», señala.

La energía almacenada puede utilizarse después por la tarde —tras la puesta de sol— para cocinar, cargar un coche eléctrico o ver la televisión.

Hoy en día, combinar nuevas instalaciones solares con una batería se ha vuelto «prácticamente estándar», añade Egli. La mayoría de las unidades de almacenamiento tienen aproximadamente el tamaño de una caja de cartón grande.

Las baterías alivian la carga de la red

El estudio de Swissolar estima que las baterías instaladas en Suiza el año pasado podrían, en teoría, suministrar electricidad a 1,5 millones de hogares durante dos horas. Con muchas más baterías nuevas previstas este año, esa capacidad podría alcanzar los 2,5 millones de hogares.

Uno de los principales motores de este auge es la caída de los precios. Las baterías se han abaratado considerablemente y ahora están al alcance de muchos propietarios particulares. Como resultado, los hogares pueden consumir una mayor parte de la electricidad que producen.

La caída de precios impulsa el almacenamiento La tecnología de almacenamiento en baterías, al igual que los paneles solares, ha experimentado una rápida reducción de costes en la última década. El precio medio de los paquetes de baterías de iones de litioEnlace externo cayó hasta 115 dólares por kWh en 2024, un 20% menos que el año anterior y un 84% por debajo del coste medio de hace diez años. A medida que han bajado los precios, las instalaciones anuales de capacidad de almacenamiento han crecido de forma notable, con una media del 67% anual en todo el mundo durante la última década. En total, en 2024 se instalaronEnlace externo 69 GW de capacidad de almacenamiento en baterías, casi suficiente para duplicar la capacidad total existente, que era de 86 GW en 2023Enlace externo. La caída del 20% en 2024 supone la mayor reducción porcentual en un solo año desde 2017 y la mayor reducción absoluta desde 2019. Estas bajadas se deben a economías de escala, al aumento de la capacidad de producción y a la adopción de químicas más baratas, como el fosfato de hierro y litio (LFP), que elimina la necesidad de níquel y cobalto. Además, los costes de los materiales han disminuido tras el repunte puntual del precio del litio en 2022. Fuente: Ember Global Electricity Review 2025

Este desarrollo beneficia en última instancia a todo el sistema eléctrico, afirma Egli.

«Tiene un efecto muy positivo sobre la carga de la red. Podemos conectar más instalaciones a la misma red sin tener que ampliarla de forma costosa», explica el director de Swissolar.

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No obstante, a medida que se conectan más sistemas solares, algunos críticos sostienen que será necesario invertir fuertemente en la ampliación de la red para gestionar la variabilidad de la producción.

Egli insiste en que las baterías ayudan a suavizar estos picos, reduciendo la presión sobre la red y abaratando su estabilización.

El almacenamiento a corto plazo gana importancia

Swissgrid, el operador nacional de la red eléctrica suiza, y numerosos proveedores de energía comparten esta visión. Consideran que las baterías serán un elemento clave del futuro sistema eléctrico del país.

Sin embargo, a diferencia de los embalses, las baterías no pueden almacenar el excedente de electricidad del verano para utilizarlo en invierno, cuando Suiza suele producir menos energía. Aun así, su importancia durante los meses fríos está creciendo, según Egli.

Las baterías ofrecen almacenamiento a corto plazo que supone un «gran alivio» para la red, incluso en invierno.

«Así necesitamos menos energía hidroeléctrica incluso en invierno», concluye Egli. En los días soleados, la energía solar puede almacenarse y utilizarse más tarde, reduciendo la necesidad de recurrir a las reservas de agua.

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Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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