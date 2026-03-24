Viajamos de Suiza a Dinamarca en tren; el viaje duró 24 horas.

La idea era sencilla: comprobar hasta qué punto es factible viajar de Suiza a Escandinavia en tren sin una conexión directa nocturna. Kristian Brandt / SWI swissinfo.ch

Después de que el parlamento suizo recortara la financiación del tren nocturno de Basilea a Malmö, el periodista de Swissinfo, Kristian Brandt, intentó una ruta similar con su hija. Lo que siguió fue un viaje de todo un día que muestra las ventajas, desventajas y nuevas oportunidades de esta alternativa a volar.

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9 minutos

Son las siete y media de la tarde cuando mi hija y yo abordamos el ÖBB Nightjet en Zúrich. Ella está emocionada. Para ella, los trenes nocturnos son toda una aventura. Para mí, son una comodidad ecológica: un vuelo sería más rápido, pero el tren contamina menos, y puedo dormir durante el tiempo extra que se tarda viajando por tierra.

Reservé los billetes dos días antes: 180 CHF (230 dólares) por dos plazas en un compartimento mixto de cuatro personas hacia Hamburgo. No es lujo, pero tenemos camas.

El compartimento es estrecho. Las literas superiores se pliegan desde la pared. Entre Zúrich y Basilea, estamos solos, lo que facilita organizar el equipaje y cambiarnos para dormir.

En Basilea se nos unen dos pasajeros más: Géraldine y Vincent, de Lausana, que comienzan unas vacaciones de una semana.

“Queremos probar el tren nocturno como experiencia”, me dice Vincent. “Y desde un punto de vista ecológico, volar por solo una semana parece absurdo cuando hay una opción de tren que es viable.”

Viajarán con nosotros hasta Hamburgo, donde cambiaremos a trenes con destino a Dinamarca. Nuestro destino es Struer, el de ellos, Copenhague.

“No nos importa cambiar de tren”, dice Géraldine. “Pero si hubiera habido un tren directo, lo habríamos tomado. Simplemente habría sido más fácil.”

Se estaba planeando un tren directo: una línea que viajaría de Basilea a Malmö, en Suecia, haciendo paradas en Copenhague y otras ciudades en el camino. Pero a comienzos de este año, el parlamento suizo recortó los subsidios federales para la línea y los planes se cancelaron. Mi hija y yo estamos en nuestro viaje para ver cómo sería un recorrido en tren a Escandinavia sin un enlace nocturno directo.

El tren sale a tiempo y se balancea durante la tarde. Jugamos una partida de ajedrez. Alrededor de las 10:30 p.m., apagamos las luces.

Retraso de una hora

Nueve horas después, durante el desayuno —dos panecillos cada uno con mermelada y café o té— le pregunto a nuestros compañeros de compartimento cómo han dormido.

«Bastante bien», dice Géraldine. «Dormimos bastante bien. Creo que repetiríamos la experiencia.»

Vincent asiente. «No esperes lujo. Es básico, pero está bien. Una buena experiencia.»

En este momento, todo parece ir bien.

Entonces reviso el horario. Acabamos de pasar Bremen y llevamos una hora de retraso.

Eso significa que perderemos nuestras conexiones. Según el horario original del tren nocturno cancelado Basilea–Malmö, ya deberíamos haber llegado a Copenhague —15 minutos antes de que nuestro Nightjet llegara a Hamburgo.

En cambio, cuando llegamos casi dos horas más tarde, el personal ferroviario nos informa que todos los trenes hacia Dinamarca están cancelados por problemas operativos. Un autobús nos llevará el resto del camino. También confirma que nuestro billete vigente será válido para continuar el viaje, lo cual no siempre ocurre en estas situaciones. A veces, perder una conexión puede implicar tener que gestionar nuevas reservas y solicitudes de reembolso entre distintos servicios ferroviarios nacionales.

De tren nocturno a autobús

Caminamos bajo una ligera nevada y encontramos dónde abordar nuestro autobús. Le pregunto a Vincent qué piensa ahora del viaje en tren.

«Sigue siendo agradable», dice. «Es un ejemplo perfecto de por qué podría ser interesante tener un tren directo entre Basilea y Copenhague. Lo llamaremos aventurero».

Noventa minutos después de haber llegado a Hamburgo, estamos en un autobús rumbo a Dinamarca.

Las comodidades aquí son un paso atrás respecto al tren. El autobús está lleno y el baño está cerrado con llave.

Llegamos a la ciudad de Fredericia con 35 minutos de retraso. Si mi hija y yo perdiéramos el siguiente tren de conexión, llegaríamos a Struer aproximadamente cuatro horas más tarde de lo planeado. Nos despedimos de Géraldine y Vincent y nos colocamos cerca de la salida mientras se acerca nuestra parada. Tan pronto como se abre la puerta del autobús, nos movemos rápido. Llegamos al andén con solo unos minutos de margen y alcanzamos nuestro tren.

Llegamos a nuestro destino a las 5 p. m. Me siento aliviado y agotado al mismo tiempo. Estoy satisfecho de haberlo logrado sin volar, pero consciente de lo precario que fue el viaje. Una conexión perdida habría añadido horas a un trayecto ya largo.

Los sacrificios del viaje en tren

En Dinamarca y en la comunidad ferroviaria escandinava en general, la decisión de cancelar el tren Basilea–Malmö fue recibida con frustración. Algunos partidarios describieron la cancelación como «trágica».

«El tren nocturno entre Malmö y Basilea habría supuesto un impulso significativo para las rutas nórdico-europeas y un gran beneficio ambiental, ya que muchas personas, por ejemplo, gustosamente ahorrarían el costo de una noche de hotel tomando el tren en lugar de volar», dice Jeppe Strandberg, presidente de The Nordic Association Copenhagen, una ONG que promueve la cooperación y la movilidad en los países nórdicos.

Durante un debate en el programa de televisión suiza Arena, el consejero nacional de la SVP Lars Guggisberg argumentó que tal ruta no era necesaria. Los viajeros ya pueden tomar un tren nocturno a Hamburgo y continuar por una ruta diferente a la mañana siguiente, como hice yo.

Hoy, como descubrimos, cada viaje depende de múltiples operadores y de que los horarios funcionen sin problemas a través de las fronteras.

Debido a trabajos en las vías de Alemania, no hay tren nocturno a Suiza el día que planeamos regresar. En su lugar, salimos a las 6 a. m. y llegamos a Friburgo a las 9 p. m., quince horas más tarde.

El billete de regreso cuesta 127 CHF para los dos. Sumado a los 180 CHF hasta Hamburgo y 65 CHF para continuar hasta Dinamarca, el costo total del viaje en tren asciende a unos 370 CHF. Un vuelo de ida y vuelta costaría alrededor de 225 CHF por persona, incluyendo equipaje de mano: ligeramente más caro para dos personas, pero significativamente más rápido.

Por supuesto, volar no está exento de complicaciones. Las aerolíneas normalmente aconsejan llegar al menos dos horas antes de la salida. La recogida del equipaje puede añadir tiempo de espera adicional tras aterrizar. Y los retrasos y cancelaciones ocurren tanto con aviones como con trenes.

En 2025, aproximadamente el 82 % de los trenes de larga distancia de ÖBB, incluidos los servicios Nightjet, llegaron dentro de los cinco minutos previstos. En comparación, alrededor del 71 % de los vuelos europeos de corta distancia llegan dentro de los 15 minutos programados.

Pero la incertidumbre por retrasos ferroviarios y la falta de trenes constantes entre ciudades —en comparación con varios vuelos diarios entre aeropuertos europeos principales— puede hacer que el viaje más ecológico sea impráctico e incómodo. En lugar de esperar en un aeropuerto a un nuevo vuelo, los pasajeros pueden tener que trasladarse de estación en estación en ruta a su destino, visitando una nueva taquilla cada vez.

Incertidumbre financiera

Cuando algo sale mal en el tren, solucionarlo es más complicado. Reservar un vuelo significa suscribirse a un contrato único protegido: una reserva, reubicación automática y derechos claros para el pasajero. Los viajes en tren a través de fronteras a menudo no funcionan igual.

En mi caso, como había reservado el Nightjet y la conexión posterior con diferentes operadores, solo recibí un reembolso parcial por el tramo retrasado Zúrich–Hamburgo —el 25 % de ese billete— aunque la interrupción afectó a todo el viaje. La conexión perdida más allá de Hamburgo quedó fuera del reclamo.

Encuestas en varios países europeos sugieren que la mayoría de la gente consideraría los trenes nocturnos si los precios fueran competitivos y los servicios fiables. Muchos están dispuestos a pasar cinco horas o más en un tren en lugar de volar, y un porcentaje significativo viajaría más en tren de larga distancia si la reserva fuera más sencilla.

Europa ha construido un mercado único de aviación durante décadas. Sus trenes nocturnos siguen siendo fragmentarios.

Los trenes nocturnos tienen demanda ÖBB afirma que transporta a más de 1,5 millones de pasajeros nocturnos al año y ha alcanzado un alto nivel de ocupación en su red Nightjet, que conecta Zúrich, Basilea y Viena con Hamburgo, Berlín, Ámsterdam, Roma, Milán y otras grandes ciudades europeas. La expansión está limitada menos por el interés que por la infraestructura, el material rodante y la coordinación transfronteriza.

Traducido con ayuda de IA por José Kress y editado por Gabe Bullard/VdV

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