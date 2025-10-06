The Swiss voice in the world since 1935
Adelita Grijalva urge establecer la fecha de su juramentación como congresista de EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tucson (EE.UU.), 6 oct (EFE).- La congresista electa de Arizona Adelita Grijalva urgió este lunes al líder de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, a establecer una fecha específica para su juramentación, tras esperar en Washington varios días para tomar posesión de su puesto.

“La demora está privando a los habitantes del sur de Arizona de servicios esenciales para sus electores», dijo Grijalva en una carta enviada al líder republicano.

La demócrata explicó que debido a que no ha tomado posesión de su cargo no ha podido contratar personal, abrir oficinas de distrito ni responder a las inquietudes de los electores.

«Esto ocurre en un momento especialmente crítico durante el cierre del gobierno”, subrayó la congresista electa.

Agregó que en estos momentos los habitantes de su distrito, que comparte frontera con México, necesitan un miembro del Congreso que brinde orientación y defienda a los trabajadores afectados por el cierre del gobierno.

Grijalva, la primera congresista latina electa para representar Arizona en el Congreso de los EEUU, tiene cerca de dos semanas esperando tomar posesión de su puesto, después de una abrumadora victoria en una elección especial donde obtuvo cerca del 70 % de los votos a su favor.

La congresista electa también mencionó el precedente de la Cámara de Representantes bajo la dirección de Johnson, señalando que los republicanos de Florida Jimmy Patronis y Randy Fine juramentaron durante una sesión convocada menos de veinticuatro horas después de sus victorias en las elecciones especiales a principios de este año.

Los miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) también han exigido a Johnson juramentar cuanto antes a Grijalva, argumentando que el retraso se debe a que la demócrata podría ser el voto definitivo para iniciar un proceso en el Congreso para liberar todos los documentos relacionados con la investigación del caso de Jeffrey Epstein.

Grijalva fue electa para ocupar el puesto que dejó vacante su padre, el Congresista Raul Grijalva, quien falleció el pasado mes de marzo y quien sirvió en el Congreso por más de dos décadas.

Se especula que Johnson podría esperar hasta el 14 de octubre para juramentar a Grijalva después que la Oficina del Secretario de Arizona certifique oficialmente los resultados de la elección especial. EFE

ml/amv/rrt

