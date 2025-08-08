The Swiss voice in the world since 1935

Adidas comienza diálogo con México sobre las sandalias inspiradas en huaraches oaxaqueños

(Corrige nombre y cargo de la cita en segundo párrafo. Correcto: Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural)

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- La empresa deportiva Adidas se contactó con el Gobierno de Oaxaca para abordar la polémica sobre el lanzamiento del nuevo modelo de la marca, ‘Oaxaca Slip On’, el cual está inspirados en los huarache, un tipo de sandalia típica del sureño estado mexicano.

“Ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio”, informó este viernes Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum expresó que los huaraches se tratan de “una propiedad intelectual colectiva” por lo que “tiene que haber un resarcimiento. Tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio”.

Afirmó que, si las conversaciones entre la empresa y el Gobierno no se resuelven, se tomarían vías legales, que se están estudiando.

Además, se anunció que se está trabajando en un ley que refuerza la actual en materia de protección del patrimonio.

En un comunicado publicado el miércoles, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (Seculta) exigió a la empresa multinacional la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, reparación de agravios con la comunidad de Yalalag y reconocimiento público del origen cultural de los diseños.

Las sandalias fueron presentadas el pasado lunes y han sido diseñadas en colaboración con el estadounidense Willy Chavarría. EFE

