Administración pública polaca sufre oleada de ciberataques y Varsovia acusa a Rusia

3 minutos

Cracovia (Polonia), 14 ene (EFE) – Un informe publicado este miércoles revela que los organismos públicos de Polonia se han convertido en el principal objetivo de los ciberataques procedentes del exterior, con más de 3.200 casos en la primera semana de enero, un hecho del que el Gobierno polaco acusa a Moscú.

El informe, elaborado por la empresa Check Point Software y reproducido por la prensa polaca, revela que la administración pública del país centroeuropeo sufre el doble de ataques que el sector privado financiero o el energético, debido a su mayor vulnerabilidad.

Los datos del informe confirman un 120 % más de ataques detectados en lo que va de año con respecto al mismo período de 2025, y destacan el uso simultáneo de varios programas de «malware» (software diseñado para infectar sistemas y agredir o eliminar barreras de seguridad), así como la táctica de recoger datos de manera masiva para procesarlos después con inteligencia artificial y detectar vulnerabilidades.

El ministro de asuntos digitales polaco, Krzysztof Gawkowski acusó formalmente este martes a Rusia de orquestar un sabotaje cibernético masivo para provocar un «apagón nacional» en los últimos días del año pasado.

El 31 de diciembre de 2025, algunas zonas de varias ciudades polacas, como Cracovia, se quedaron sin electricidad durante algunas horas, a consecuencia de lo que, según el Gobierno, fue un ataque cibernético contra subestaciones, líneas de transmisión y operadores de energía renovable para interrumpir las comunicaciones y el suministro.

Según denunció este martes el ministro de Energía polaco, Miłosz Motyka, Rusia ha «triplicado sus recursos» de inteligencia militar y ciberguerra contra Polonia en el último año debido a su apoyo estratégico a Ucrania.

En términos numéricos, Polonia registró 170.000 incidentes en los primeros nueve meses de 2025, de acuerdo con cifras facilitadas por el Gobierno.

Por otra parte, en 2025 las autoridades polacas practicaron 1.177 detenciones relacionadas con crímenes informáticos, y entre los casos más destacados figuran el arresto hace unas semanas de un ciudadano ruso en Cracovia por infiltrar bases de datos corporativas, y la captura en enero de un jáquer polaco que atacaba empresas energéticas.

Además, tres ucranianos fueron detenidos en Varsovia hace pocos días con equipos avanzados para el robo de datos mientras viajaban en un automóvil por el centro de la capital polaca, supuestamente para interferir en las redes de comunicaciones de edificios oficiales.

La amenaza de los ciberataques ha afectado incluso a la política interna polaca, pues este miércoles el partido Polonia 2050, que forma parte de la coalición gubernamental, anunció que se han invalidado unas elecciones primarias tras detectar 26.000 votos irregulares de origen desconocido en su sistema online, un caso que ya ha sido denunciado a la Agencia de Seguridad Interna. EFE

mag/rml