Administración Trump asegura que el hombre tiroteado en Mineápolis iba armado

Washington, 24 ene (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del aumento de agentes federales en Minesota, afirmó este sábado que el hombre muerto hoy por disparos de agentes de inmigración en un forcejeo llevaba un arma corta y varios cargadores.

Según el comunicado, durante una operación «contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto», una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9mm, que mostraron en una foto.

«Los agentes intentaron desarmar al sospechoso», pero este «se resistió violentamente», asegura el comunicado. «Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos», asegura el comunicado.

Según el DHS, el fallecido tenía dos cargadores y no tenía identificación. La policía de Mineápolis tomó control del cuerpo y reveló que es un varón blanco y un ciudadano estadounidense.

«Alrededor de 200 alborotadores llegaron a la escena y comenzaron a obstruir a las fuerzas del orden», por lo que, según el DHS, tuvieron que emplear tácticas antidisturbios.

La ciudad ha prohibido el derecho de manifestación y ha pedido que no se recurra a la violencia o el caos en la ciudad.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Mineápolis.

«Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minesota está harta. Esto es repugnante. El presidente (de EEUU, Donald Trump) debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!», escribió por su parte el gobernador del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis), Tim Walz, en la red X.

Un vídeo publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso.

En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

Las redadas a gran escala en Minesota fueron ordenadas por el gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente. EFE

