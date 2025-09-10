Adolescente argentina dispara con un arma y se atrinchera en un colegio de Mendoza

1 minuto

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- Una adolescente de 14 años ingresó con un arma este jueves a un colegio de la provincia argentina de Mendoza, efectuó tres disparos y se atrincheró en el interior, sin que por el momento se hayan reportado heridos.

La policía ya ha entrado a la escuela y, en estos momentos, intenta desarmarla, según informan desde el lugar los medios locales.

La escuela Marcelino Blanco de la localidad mendocina de La Paz fue evacuada tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.

Los hechos comenzaron a las 9.30 hora local (12.30 GMT) cuando la joven llegó a la escuela armada y, según testigos, amenazó a sus compañeros pero no abrió fuego en ese momento, lo que permitió la evacuación.

Poco después, se encaminó al patio y efectuó disparos al aire, lo que alertó a los policías que ya habían acudido al colegio.

Fernando Ubieta, alcalde de La Paz, declaró a medios locales que la intención es que la niña salga «sana y salva» del colegio y, además, aclaró que la adolescente es su familiar, hija de uno de sus primos.

«Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera», dijo el jefe comunal de la localidad.

«Creería que es un caso aislado y lamentablemente nos ha tocado en el departamento. Es un momento complicado para la juventud», agregó Ubieta. EFE

smo/erm/cpy