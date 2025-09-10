The Swiss voice in the world since 1935

Adolescente argentina que disparó un arma en colegio de Mendoza se entrega a la Policía

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- La adolescente que había ingresado este miércoles con un arma de fuego a su colegio de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a la Policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar varios disparos que no produjeron víctimas ni heridos.

«La menor está bien, fue al hospital y están sus padres ahí», afirmó a medios locales Mariano Carabajal, funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial, desde el lugar de los hechos, donde calificó el operativo policial como «exitoso».

Según los periodistas que acudieron a la escuela, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven de 14 años, alumna de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Sobre la posibilidad de que la joven hubiera tomado esa decisión por haber sido víctimas de acoso escolar, tal y como se llegó a comentar ante las cámaras de televisión, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, dijo: «No hay registro de eso en la ficha escolar de la estudiante».

«Todo el abordaje profesional de la provincia está puesto en La Paz, a disposición de la comunidad educativa», había dicho el ministro García Salazar minutos antes de la rendición de la joven, al tiempo que había pedido que los usuarios de redes sociales se abstuvieran de difundir versiones, rumores e imágenes del hecho.

Los 80 alumnos de la escuela fueron evacuados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis. EFE

smo/erm/cpy

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR