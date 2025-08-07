Adolescente peruano reportado como desaparecido fue encontrado en hospital de Ecuador

2 minutos

Lima, 7 ago (EFE).- Un adolescente peruano, de 14 años, que había sido declarado desaparecido el último sábado en Lima, se encuentra este jueves en la ciudad peruana de Tumbes, limítrofe con Ecuador, a la expectativa de ser entregado a su familia, después de ser encontrado en un hospital ecuatoriano y repatriado en las últimas horas por las autoridades peruanas y ecuatorianas.

«El adolescente reportado como desaparecido en Surco ya se encuentra en la Unidad de Protección Especial del MIMP en Tumbes. Desde el MIMP, resguardamos su seguridad, velamos por su integridad y realizamos las diligencias correspondientes según protocolo», expresó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en un comunicado en la red social X.

Bajo la custodia del MIMP y después de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Tumbes para evaluar y garantizar su estado físico y psicológico, el joven esperaba este jueves en Tumbes la llegada de su madre.

Un aviso inconcluso

La madre del menor reportó su desaparición el pasado sábado en el distrito de Santiago de Surco, después de que éste le comunicara mediante un video su intención de irse con su padre, sin indicar concretamente su paradero, o a dónde se dirigía.

La mujer contó a medios locales que el adolescente salió de su casa, después de que fue castigado por haber tomado un préstamo en Internet a nombre de su padrastro y que empezó a ser presuntamente extorsionado.

Días después, el Ministerio del Interior, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y peruanas, anunció su identificación en el Hospital Básico del Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, Ecuador, desde donde fue entregado a las autoridades y, más adelante, al Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes, acompañado por el cónsul del Perú en Ecuador.

“Mi hijo ha sido encontrado, está en el hospital básico del Cantón Colta”, expresó la madre a medios.

“Me han confirmado que está con vida. El padre se encuentra detenido por presuntas irregularidades en su documentación”, agregó la mujer, que está separada del progenitor del adolescente.

Según lo informado hasta el momento, el joven viajó a Ecuador con la intención de encontrarse con su padre, quien permanece detenido en Ecuador por haber ingresado con documentos irregulares al país vecino, y dirigirse con él a Estados Unidos. EFE

lag/mmr/nvm