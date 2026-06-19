Adrián Ravier, un economista ultraliberal que será la voz de Milei en la Casa Rosada

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Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El diputado Adrián Ravier, designado como el nuevo portavoz del presidente argentino, Javier Milei, es discípulo del economista ultraliberal español Jesús Huerta de Soto y exdirector académico de la Fundación Faro, un laboratorio de ideas de ultraderecha.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978 y radicado desde hace varios años en la provincia de La Pampa (centro), Ravier es especialista en teoría monetaria, estudio de los ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.

En su sitio web se define como un «liberal clásico», defensor de los principios de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual y un Estado limitado, y también como un «crítico del socialismo y del keynesianismo», en sintonía absoluta con los ideales que pregona Milei.

Se graduó en 2002 como economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego hizo una maestría en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), un conocido centro de estudios de Argentina.

En 2009 obtuvo el título de doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, bajo la tutela del profesor Jesús Huerta de Soto, un ultraliberal y defensor de la llamada Escuela Austriaca, al que Milei profesa una gran admiración.

Ravier se ha desempeñado como profesor en la UBA, la ESEADE, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y, durante un semestre de 2012, en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

Actualmente, dicta clases en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y la Universidad Nacional de La Pampa.

Cercano al pensamiento económico aprendido de su maestro Huerta de Soto, Ravier también ha trabajado como investigador del Ludwig von Mises Institute de Estados Unidos (2005), la ESEADE (2005-2007 y 2018-2023), la Fundación Friedrich von Hayek (2007-2010) y la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (2010-2018).

Ha escrito libros sobre economía y publicado ensayos académicos en revistas especializadas de Estados Unidos, Australia, España, Argentina, México, Guatemala y Colombia, además de columnas para medios de su país, como Infobae y El Cronista.

De la Fundación Faro a la Casa Rosada

Adrián Ravier fue, hasta que asumió su escaño de diputado, director académico de la Fundación Faro, que define así su misión: «Promover las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina, para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra Nación, librando la batalla cultural».

Precisamente la Fundación Faro, bajo la dirección ejecutiva del ideólogo ultraderechista Agustín Laje, ha sido recientemente objeto de una petición de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que aclare de donde llegaron a esta institución ciertas donaciones millonarias.

En las elecciones legislativas de 2025, Ravier resultó elegido diputado por la provincia de La Pampa, donde preside la representación local de La Libertad Avanza (LLA); y asumió su escaño el 10 de diciembre, cuando abandonó su responsabilidad en la Fundación Faro.

Bastante activo en redes, se dedica sobre todo a comentar temas económicos.

En las últimas semanas ha dado algunas declaraciones en medios de comunicación en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también ejercía como portavoz presidencial y este viernes le cedió el puesto.

Ante el creciente escándalo que envuelve a Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, y la presión de la oposición para que deje el Gobierno, Milei decidió desplazarlo al menos de su labor como portavoz para intentar descomprimir las tensiones en el escenario político por una crisis que ha paralizado al Ejecutivo y desnudado las divisiones internas.

Adrián Ravier reemplazará ahora a Adorni con el desafío de recomponer una comunicación pública muy dañada por la pésima relación del Gobierno con la prensa y el estilo frontal del propio jefe de Gabinete, quien hasta ahora no ha podido dar a la opinión pública respuestas claras sobre su situación patrimonial y a quien Milei aún sostiene. EFE

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