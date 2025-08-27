Aduana polaca confisca peluches ‘Labubu’ falsos por valor de 750.000 euros

2 minutos

Cracovia (Polonia),26 ago (EFE).- Los funcionarios del Servicio de Aduanas polacos anunciaron este miércoles la incautación de un cargamento de 9.300 peluches falsos de tipo ‘Labubu’ en el paso fronterizo de Świecko (oeste), donde una furgoneta transportaba artículos cuyo valor en el mercado alcanzaría los 750.000 euros.

Según Ewa Markowicz, portavoz de la oficina de Hacienda polaca, los juguetes «tenían logotipos falsificados con una apariencia totalmente legal» y se hallaron en 39 cajas y nueve sacos que, además de peluches, contenían llaveros de los populares muñecos y gran cantidad de adhesivos con certificados de autenticidad falsificados para usar en otros muñecos.

Los ‘Labubu’, que se distinguen por sus orejas puntiagudas, grandes ojos y una sonrisa con nueve dientes, fueron creados en 2015 por el artista de Hong Kong Kasing Lung y producidos por la marca china Pop Mart y se han convertido en un fenómeno global, al volverse muy populares tanto como juguetes como complementos de moda.

En Polonia, país elegido por la marca fabricante para introducirse en Europa central y del Este, estos artículos alcanzan un precio superior a los 100 euros en el caso de llaveros de ediciones especiales o de coleccionista, y en las últimas semanas han proliferado las tiendas de internet polacas dedicadas en exclusiva a la venta de estos juguetes.

El comercio de productos con marcas registradas falsificadas es un delito penal en Polonia y acarrea penas de hasta cinco años de prisión.

La oficina de Aduanas polaca recordó hoy que estas imitaciones no solo carecen de estándares de calidad, sino que también pueden ser peligrosas para la salud de los usuarios, ya que se ha comprobado que la pintura se desprende fácilmente.

Las autoridades polacas alertaron recientemente de que el país del Vístula es un punto «tanto de tránsito como de destino» de mercancías falsas, sobre todo ropa de marcas de lujo y cosméticos, y han alertado del auge en el tráfico de estos artículos, con unas 800 incautaciones en el año pasado y casi un millar en lo que va de 2025.

Recientemente, se descubrió un almacén en Wólka Kosowska (este), donde se hallaron más de 170.000 prendas de ropa con etiquetas, logotipos y diseños falsificados. EFE

mag/cph/alf