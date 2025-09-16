The Swiss voice in the world since 1935

Aduana rusa aborta intento de sacar del país libros antiguos y planos de violines

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 16 sep (EFE).- El Servicio Federal de Aduanas (SFA) de Rusia detuvo hoy a un pasajero que intentó sacar del país libros antiguos y más de quince planos de violines de lutieres clásicos como Nicolo Amati, Giuseppe Guarneri y Antonio Stradivari, con destino a Estambul.

«En el corredor verde, durante un control aleatorio, un aduanero halló en el equipaje de un hombre seis publicaciones impresas y 16 planos de instrumentos musicales, copias de las formas y tamaños de violines Amati, Guarneri y Stradivari», indicó la entidad en su cuenta de Telegram.

Además, en el equipaje fue hallado, entre otras antigüedades valiosas, un rollo de papel perforado para un piano mecánico con una de las gavotas del compositor francés Camille Saint-Saëns de 1905.

«Según el dictamen de los expertos, estos objetos son de valor cultural. El pasajero no presentó los permisos de exportación necesarios», señaló el SFA.

En estos momentos se estudia incoar una causa penal en contra del pasajero por contrabando de objetos de patrimonio cultural, lo cual podría implicar una multa de hasta un millón de rublos (más de 12.000 dólares) y hasta cinco años de cárcel.

El SFA recordó que para la exportación de bienes culturales por particulares es necesario un permiso del Ministerio de Cultura de Rusia y es obligatoria su declaración en la Aduana.EFE

mos/rf

