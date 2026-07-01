Advierten preocupación por nuevo impuesto a boletos aéreos internacionales en Colombia

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Bogotá, 1 jul (EFE).- La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) expresó este miércoles su preocupación por el nuevo impuesto a boletos internacionales que estableció el Gobierno, por considerar que afecta el crecimiento del sector turístico, la conectividad y el desarrollo económico del país.

«Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19 % y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante. Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”, afirmó la presidenta de Anato, Paula Cortés.

La asociación publicó un comunicado en respuesta al Decreto 0625 de 2026 expedido por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, que establece un nuevo impuesto aéreo, equivalente a un dólar, que será cobrado en el momento de la compra de los boletos internacionales tanto a pasajeros colombianos como extranjeros.

El objetivo de esta medida es que los recursos obtenidos sean destinados a financiar «planes de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes», y la pornografía infantil.

Anato aseguró que mantiene su compromiso para frenar estos delitos y recordó que actualmente la Ley 1101 de 2006 ya establece mecanismos para financiar las políticas de prevención y campañas sobre este tema.

«Preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática”, explicó Cortés.

La presidenta de Anato aseguró que su sector reiteró la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5 % aplicables a los boletos aéreos y otros servicios del sector.

Asimismo, añadió que mantienen una «postura constructiva y respetuosa» respecto a este tema, pero buscan que las medidas establecidas no generen cargos adicionales al turismo colombiano. EFE

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