Advierten que rezagos en tecnología y equipos frenan competitividad industrial de México

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- México requiere procesos industriales mucho más avanzados para mantener y ampliar su participación en las cadenas de valor de la región, debido a un rezago en equipos y en integración tecnológica que limita su competitividad, advirtió Tomás Allen, vicepresidente para México y Latinoamérica de Fracttal, empresa enfocada en soluciones de mantenimiento predictivo industrial.

El directivo sostuvo que, aunque la manufactura mexicana ha elevado estándares, la adopción tecnológica avanza a un ritmo insuficiente frente a las exigencias de las cadenas de suministro en Norteamérica.

Como indicador, alertó que «cinco de cada 10 empresas todavía gestiona las labores de mantenimiento desde la bitácora de papel o en hojas de cálculo», lo que complica transitar hacia esquemas de eficiencia basados en datos.

Allen añadió que una de cada cinco empresas opera con equipos «más antiguos de lo recomendado», un factor que deriva en fallos constantes y patrones repetitivos en el piso de producción y que, en la práctica, «impide iniciar su digitalización», según el diagnóstico de la firma.

En este contexto, Fracttal estimó que en México apenas se aproxima al 10 % el uso de inteligencia artificial para procesos avanzados de manufactura, mientras que en Estados Unidos —principal socio comercial del país— la digitalización se encamina a abarcar la mitad de sus fábricas.

«Las empresas que buscan beneficiarse con el T-MEC tienen que considerar que la optimización tecnológica será un requerimiento fundamental para la integración a las cadenas de suministro», advirtió Allen, al señalar que en Estados Unidos la digitalización es una realidad cada vez más generalizada.

El análisis ubicó la presión competitiva en el tamaño del intercambio regional, toda vez qune el T-MEC representa un flujo comercial de alrededor de 1,6 billones de dólares entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que el país latinoamericano se ha posicionado como el principal proveedor de bienes para la mayor economía global.

Fracttal también apuntó a un cuello de botella adicional en el talento especializado, ya que advierte que la demanda en áreas de inteligencia artificial registra un incremento del 95 %, con referencia a un dato atribuido a la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), lo que puede retrasar planes de digitalización si las empresas no cuentan con liderazgos técnicos para ejecutarlos.

En junio próximo los tres países miembros del T-MEC establecerán los lineamientos para continuar con el Tratado, ya sea a través de una renovación por hasta 16 años o por un esquema de revisiones anuales, donde los temas tecnológicos serán parte de la revisión. EFE

