Aegesen pide «acelerar» en la transición energética apoyándose en la innovación

2 minutos

París, 18 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, apostó este miércoles por «acelerar, acelerar y acelerar» en la transición energética basándose en la evidencia científica y en respuestas innovadoras.

«La política climática en los doce próximos meses no vivirá un ciclo más. Será algo especial y tendremos que pensar cómo innovar, porque la clave está en acelerar en la innovación, mejorar la aceptación social y apostar por una infraestructura resiliente», aseguró la número 3 del Ejecutivo español en una mesa redonda de la cumbre ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París.

Aagesen recordó que un reciente informe de este organismo situaba a España al frente de la investigación y desarrollo y en gasto público en el sector energético y consideró que «es necesaria una perspectiva pública para que el sector privado se sume a la iniciativa».

«Tenemos una amplia experiencia en energía eólica, almacenamiento de energía, baterías y materias primas críticas, en la cadena de valor y en proyectos de hidrógeno renovable. Pero también es muy importante pensar en las regiones menos desarrolladas», dijo la vicepresidenta, que consideró clave atraer inversiones para las zonas que más lo necesitan.

Para la ministra española, mejorar el almacenamiento de la energía eléctrica es clave en un periodo en el que la electrificación se intensifica y que la producción se está trasladando a las renovables.

«Hay que mejorar las renovables, hacerlas más competitivas y convertirlas en una solución durante 24 horas, lo que precisa de más almacenamiento y, por tanto, más flexibilidad», declaró Aagesen, que destacó los avances en la gestión digital de los flujos.

La ministra aseguró que también es necesario implicar en la transición energética a los sectores donde la electrificación es más compleja, como el transporte aéreo, el marítimo y la industria pesada, y apeló a una colaboración público-privada para avanzar en esa línea.

Aagesen indicó la importancia de mejorar en el reciclaje de material de producción energética y consideró esencial implicar a la sociedad en todos estos avances porque «los ciudadanos deben apoyar este gran cambio del sistema energético». EFE

