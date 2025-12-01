Aena recibirá un préstamo de 868 millones de dólares del banco de desarrollo brasileño

São Paulo, 1 dic (EFE).- La multinacional española Aena recibirá un préstamo de 4.640 millones de reales (unos 868 millones de dólares o 745 millones de euros) del banco de desarrollo del Estado brasileño para la realización de obras en 11 aeropuertos del país, informó este lunes la institución financiera.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) aprobó financiar los planes de la empresa a través de la compra de títulos de deuda, operación que contó con la participación del Banco Santander, y por medio de una línea de crédito especial, según un comunicado.

El préstamo tiene como objetivo apoyar la modernización y la ampliación de los aeropuertos que Aena gestiona bajo concesión en Brasil, entre los cuales destaca el de Congonhas de la ciudad de São Paulo, el segundo con más actividad del país.

La mayor parte de los recursos, unos 2.000 millones de reales (cerca de 375 millones de dólares), serán destinados a este aeropuerto, cuyas obras buscan duplicar la superficie y aumentar los puntos de embarque de aquí a 2028.

Además de Congonhas, el préstamo también financiará mejoras en las terminales de ciudades de tamaño medio como Santarém, Campo Grande y Uberlândia.

El director financiero de Aena en Brasil, Rodrigo Rosa, dijo en declaraciones citadas en el comunicado que el préstamo supone un «paso importante» en el plan de inversión de la empresa y que ayudará a «avanzar en obras y mejoras esenciales».

Por otra parte, el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, afirmó que la decisión responde al deseo del Gobierno brasileño de «ampliar» el número de pasajeros en el país y «garantizar» la calidad del servicio de atención.

Los 11 aeropuertos de Aena recibieron 27,5 millones de pasajeros en 2024, un 12,8 % del total de Brasil, informó el banco de desarrollo. EFE

