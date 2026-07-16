Aer Lingus prevé eliminar 500 empleos y reducir un 6 % su capacidad

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Dublín, 16 jul (EFE).- La aerolínea irlandesa Aer Lingus, integrada en el grupo IAG, informó este jueves que prevé reducir su capacidad de vuelos en un 6 %, lo que podría conllevar un recorte de hasta 500 empleos.

La compañía aérea explicó hoy en un comunicado que su plan de reducción de costes deja en el aire la continuidad de 290 puestos de trabajo administrativos, así como 140 de tripulantes de cabina y 70 plazas de pilotos.

«Aer Lingus -señaló la empresa- consultará con los empleados y sus representantes los cambios en las funciones de la sede central y las modificaciones de la red de rutas. Estos cambios podrían suponer la salida de hasta 500 empleados».

Según Aer Lingus, estas medidas de «mejora de eficiencia y productividad» tienen como objetivo convertir a la aerolínea en un «destino atractivo para la inversión» dentro de IAG, integrado por British Airways, Iberia, Vueling y Level.

La compañía irlandesa aseguró en la nota que aspira a alcanzar y mantener un margen operativo de entre el 12 % y el 15 % para atraer inversiones a medio plazo.

Asimismo, avanzó que los cambios en la red de rutas, que comenzarán a aplicarse a partir de finales de septiembre de 2026 y continuarán hasta el verano de 2027, supondrán una reducción del 6 % de la actividad aérea, lo que incluirá la eliminación o modificación de algunos trayectos de largo y corto recorrido.

«Nuestra transformación acelerada pretende preparar a Aer Lingus para el futuro, garantizar que la aerolínea sea un caso sólido para la inversión y que pueda hacer frente a las turbulencias de nuestro sector», expuso en el comunicado la consejera delegada de Aer Lingus, Lynne Embleton.

La directiva arguyó que Aer Lingus, que emplea a unas 6.000 personas, debe afrontar un ajuste para lidiar con «el persistente entorno macroeconómico adverso, el fuerte aumento de la competencia en las rutas transatlánticas y los elevados costes del combustible».

También recordó que la aerolínea sufrió pérdidas de 103 millones de euros en el primer trimestre de 2026. EFE

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