Aerolínea Avior mantendrá vuelos en Venezuela pese a advertencias de «extremar precaución»

1 minuto

Caracas, 22 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Avior mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, pese a que varias compañías han cancelado sus viajes luego del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

«Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad», informó este sábado el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X.EFE

