Aerolínea dominicana Arajet recibe su aeronave número 14, un Boeing 737 MAX 8

2 minutos

Santo Domingo, 5 mar (EFE).- La aerolínea dominicana de bajo coste Arajet recibió este jueves su aeronave número 14, un moderno Boeing 737 MAX 8 que ha sido bautizado Salto de Jimenoa en honor a uno de los principales atractivos naturales del municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega (norte).

La aeronave, con capacidad para 189 pasajeros y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo en vuelo directo desde Seattle (EE.UU,), forma parte de la estrategia institucional de Arajet de identificar cada aeronave con un área protegida o reserva ecológica del país, dijo la empresa en un comunicado.

El presidente ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, destacó que esta nueva aeronave no solo expande la capacidad operativa de la compañía, sino que también refuerza su compromiso con un modelo de negocio sustentable que impulsa la economía local y la conectividad aérea.

«Con esta nueva aeronave nos proponemos transportar este año más de 2 millones de pasajeros, lo que representará un 20 % de los turistas que aterrizarán en el país en 2026, lo que significa un aporte directo al producto interior bruto (PIB) de 1,4 %», afirmó el empresario.

La aerolínea precisó que la aeronave Salto de Jimenoa se une a su catálogo de nombres que destacan puntos emblemáticos para el turismo dominicano, como Pico Duarte, Los Tres Ojos, Bahía de las Águilas e Isla Saona, entre otros.

Arajet opera desde 2022, tanto en la terminal de Las Américas como en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este).

La aerolínea viaja a más de 25 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe como Nueva York, Boston, Chicago y Miami (EE.UU.); Toronto y Montreal (Canadá); Ciudad de México (México); Bogotá y Medellín (Colombia); Buenos Aires; Sao Paulo (Brasil) y San José (Costa Rica).

La empresa recordó que el año pasado fue una de las principales aerolíneas en la llegada de turistas al país, a lo que suma su apoyo a programas de conservación y educación ambiental, y la promoción activa de destinos ecoturísticos. EFE

rsl/fa/rrt