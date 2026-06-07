Aerolínea estatal venezolana denuncia maltrato a pasajeros en Jamaica tras desvío de vuelo

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Caracas, 7 jun (EFE).- La aerolínea estatal venezolana Conviasa denunció este domingo que un vuelo comercial que cubría la ruta Cancún-Maiquetía se vio afectado por un desvío por lo que tuvieron que aterrizar en Jamaica, donde los pasajeros estuvieron expuestos, aseguró, a un «trato inaceptable».

«La aeronave fue obligada a aterrizar en territorio de Jamaica, donde se presentaron graves deficiencias en la prestación de servicios aeroportuarios y de asistencia en tierra», señaló Conviasa en un comunicado publicado en Instagram.

La empresa explicó que el vuelo se vio afectado por un «desvío en condiciones no previstas, sin que se respetaran plenamente los permisos operacionales correspondientes y de manera inexplicable durante su tránsito, lo que alteró el normal desarrollo de la operación aérea».

Conviasa no ofreció detalles sobre cuáles fueron estas condiciones no previstas que obligaron a aterrizar en Jamaica.

Además, dijo que los pasajeros permanecieron por más de ocho horas en condiciones de incertidumbre, sin la atención adecuada conforme a los estándares internacionales que rigen la protección de los usuarios del transporte aéreo.

«Conviasa expresa su más enérgico rechazo a la conducta de las autoridades competentes en Jamaica, al no garantizar las condiciones mínimas de asistencia, trato digno y apoyo operativo a los pasajeros y a la aeronave durante la contingencia, lo que agravó significativamente la situación y expuso a ciudadanos y ciudadanos venezolanos a un trato inaceptable», subrayó.

Igualmente, aseguró que Jamaica ha mantenido una «conducta hostil» hacia Venezuela, incluyendo «antecedentes de despojo de derechos y participación accionaria del Estado venezolano en la refinería Petrojam, lo que configura un patrón de acciones contrarias a los intereses legítimos» del país suramericano.

Conviasa indicó que ejercerá todas las acciones y gestiones necesarias ante las instancias nacionales e internacionales competentes para la protección de los pasajeros afectados y el esclarecimiento de los hechos.

En 2019, el Parlamento de Jamaica aprobó la recuperación por parte del Gobierno de ese país del 49 % de las acciones de la empresa petrolera estatal Petrojam que estaban en manos de la compañía pública venezolana PDVSA.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, explicó entonces que Petrojam y Jamaica habían quedado en riesgo debido a años de inactividad y falta de iniciativas. EFE

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