Aerolínea Latam llega a acuerdo con pilotos para levantar huelga

La aerolínea Latam, la mayor de Sudamérica, anunció el miércoles que llegó a un acuerdo con el sindicato de pilotos en Chile para levantar la huelga iniciada el 12 de noviembre en busca de mejores sueldos.

Desde la semana pasada, Latam había suspendido vuelos a raíz de la movilización laboral, lo que afectó a unos 30.000 usuarios, en su mayoría de viajes domésticos.

Según la empresa, se logró el objetivo de «garantizar la sostenibilidad de la compañía y también de mantener las condiciones laborales competitivas de los pilotos de Latam».

La AFP consultó con la aerolínea y el sindicato de pilotos más detalles sobre el acuerdo, pero no obtuvo respuesta.

«Las cancelaciones informadas hasta el 24 de noviembre se mantendrán vigentes y a partir del día 25, la operación volverá a la normalidad», agregó Latam en el comunicado.

La compañía -creada en 2012 tras la fusión de la chilena Lan y la brasileña Tam- es la más grande de Sudamérica con una flota de más de 350 aviones y 39.000 trabajadores.

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) de Chile había iniciado la huelga el 12 de noviembre, tras una votación que un 97% de sus afiliados apoyó.

Los pilotos exigían recuperar los salarios previos a la pandemia, reducidos por la compañía para seguir operando durante los cierres de los aeropuertos en el mundo.

El sindicato en huelga representa a casi 500 de los 900 pilotos de la compañía en Chile.

