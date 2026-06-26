Aerolínea marroquí lanza 12 vuelos con tarifas promocionales a México para los hinchas

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Rabat, 26 jun (EFE).- La aerolínea marroquí Royal Air Maroc (RAM) lanzó doce vuelos especiales hacia Monterrey, en México, con tarifas promocionales para acompañar la demanda de los hinchas que desean alentar a la selección de Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La tarifa de estos viajes promocionales será de 10.000 dirhams (unos 934 euros) para un viaje de ida y vuelta en clase económica, anunció la aerolínea estatal marroquí en su cuenta en Facebook.

La compañía aérea añadió que ha garantizado 3.000 plazas en estos vuelos especiales.

«La RAM continúa con su operación especial para acercar a los aficionados marroquíes a los Leones del Atlas», se lee en el anuncio.

Después de la fase de grupos, Marruecos se enfrentará a los Países Bajos el próximo 29 de junio en Monterrey. EFE

fzb/cmm