Aerolínea venezolana Estelar suspende sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre

1 minuto

Caracas, 25 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Estelar informó este martes de que tendrá que suspender sus vuelos entre Caracas y Madrid entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, tras los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

