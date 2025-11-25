Aerolínea venezolana Estelar también suspende sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre

1 minuto

Caracas, 25 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Estelar informó este martes que se ve impedida para cumplir con sus vuelos entre Caracas y Madrid entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire, que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en el país europeo, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

