Aerolíneas chinas flexibilizan cambios y reembolsos en rutas a Oriente Medio

2 minutos

Pekín, 11 mar (EFE).- Varias aerolíneas chinas anunciaron la flexibilización de sus políticas de cambios y reembolsos en rutas que conectan el país asiático con Oriente Medio debido al impacto que está teniendo la escalada de tensiones en la región sobre el tráfico aéreo y los planes de viaje de los pasajeros.

Según informaron medios estatales chinos, compañías como Air China, China Eastern, China Southern o Shenzhen Airlines han ampliado las condiciones para realizar modificaciones o cancelaciones sin penalización en determinadas rutas aéreas con destinos de Oriente Medio.

Las nuevas medidas se aplican a billetes que incluyan trayectos previstos entre el 28 de febrero y el 31 de mayo de 2026 y que hayan sido comprados o modificados antes del 10 de marzo, de acuerdo con la información difundida por la cadena estatal CCTV.

En estos casos, los pasajeros podrán solicitar a través del canal original de compra la modificación de los vuelos no utilizados o el reembolso del billete sin cargos por cancelación, mientras que el primer cambio también estará exento de comisiones, siempre dentro del periodo de validez del billete.

Las medidas se producen en un contexto de creciente incertidumbre en el transporte aéreo internacional tras el deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio, que en las últimas semanas ha provocado ajustes en rutas, advertencias a viajeros y cambios operativos por parte de diversas compañías aéreas.

China ha criticado recientemente los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán y ha pedido proteger las rutas marítimas de la región.

La Cancillería china informó este martes de que, en coordinación con la Administración de Aviación Civil, ha organizado vuelos adicionales hacia la región para facilitar el regreso de ciudadanos chinos que habían quedado varados, y señaló que más de 10.000 viajeros han retornado ya desde países como Emiratos Árabes Unidos, Omán o Arabia Saudí. EFE

