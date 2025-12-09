Aerolíneas esperan que beneficios suban un 3,7 % en 2026 hasta 41.000 millones de dólares

Ginebra, 9 dic (EFE).- Las aerolíneas mundiales esperan aumentar sus beneficios un 3,7 % hasta una cifra récord de 41.000 millones de dólares (35.200 millones de euros), frente a los 39.500 millones de dólares (33.900 millones de euros) de 2025, y que el número de pasajeros suba un 4,4 % hasta los 5.200 millones, según los datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

El beneficio neto por pasajero en el próximo ejercicio se calcula en 7,9 dólares (6,7 euros), por debajo del récord de 2023 (8,5 dólares o 7,3 euros), indicó en su informe anual la asociación que engloba a buena parte de las compañías aéreas del planeta.

Los ingresos totales del sector el próximo año se cifraron en 1,05 billones de dólares (900.000 millones de euros), un aumento interanual respecto a los de este año, apenas por encima del billón de dólares (860.000 millones de euros). EFE

