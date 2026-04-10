Aerolíneas europeas denuncian esperas de hasta 3 horas con nuevo control de fronteras

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Bruselas, 10 abr (EFE).- Aeropuertos y aerolíneas europeas denunciaron este viernes que el sistema electrónico de control en las fronteras de la UE está provocando esperas de entre dos y tres horas durante las horas punta, y solicitaron a la Comisión Europea que introduzcan una «mayor flexibilidad» en el funcionamiento del mismo.

El Sistema de Entrada y Salida (EES, en inglés), cuya implantación definitiva culminó hoy, registra electrónicamente los datos de pasaporte y biométricos de los ciudadanos de terceros países que viajen a la UE para estancias de corta duración (90 días durante un período de 180 días).

«Las autoridades de control fronterizo deben poder suspender por completo el EES cuando los tiempos de espera sean excesivos. Esto es fundamental no solo en las próximas semanas, sino durante toda la temporada alta de viajes de verano», dijo Oliver Jankovek, director del Consorcio Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI), en un comunicado.

A pesar de que el Ejecutivo comunitario sostiene que, en promedio, registrar a un viajero con este sistema lleva unos 70 segundos, las aerolíneas europeas aseguraron que se han producido «importantes interrupciones en las operaciones aéreas, con pasajeros que han perdido sus vuelos debido a la prolongación de los trámites fronterizos».

«Por ejemplo, un vuelo con destino al Reino Unido hoy tenía 51 pasajeros menos al momento de la salida. Otro vuelo no tenía pasajeros a bordo al cierre de la puerta de embarque y, 90 minutos después, 12 pasajeros aún no habían llegado a la puerta», explicó ACI en un comunicado junto con aerolíneas europeas.

Un portavoz del Ejecutivo comunitario reconoció hoy a EFE que «pese al calendario acordado, algunos Estados miembros tropiezan con dificultades técnicas», sin especificar cuáles, aunque manifestó que «mantienen estrecho contacto» con los mismos para solucionar estos problemas.

«Está en juego la reputación de Europa como destino turístico y de negocios accesible y eficiente, especialmente dado que el transporte aéreo ya se enfrenta a importantes interrupciones debido a la situación actual en Oriente Medio», añadió Jankovec. EFE

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