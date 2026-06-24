Aerolíneas rusas se quejan de situación crítica de falta de combustible, según medio local

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(Actualiza con declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin)

Moscú, 24 jun (EFE).- La aerolínea rusa Azimuth, que opera en el suroeste del país, ha alertado de la situación crítica que atraviesa la aviación nacional por la falta de combustible para el sector, lo que ha provocado un desplome en la rentabilidad económica de los vuelos, informó este miércoles el canal de Telegram Aviatorshina.

«Los vuelos pierden toda su viabilidad económica», reza un comunicado emitido por Azimuth y replicado por el medio especializado en aviación civil rusa.

La aerolínea regional solicitó a la Asociación de Operadores de Transporte Aéreo que contacte con el Ministerio de Energía para que tomen medidas y estabilicen la situación de déficit de hidrocarburos originada por los constantes ataques ucranianos contra redes logísticas e infraestructura petrolera rusa.

Debido a la escasez, los precios subieron por encima de un 17 %. Por ejemplo, en Majachkalá, el precio del queroseno ha aumentado un 64 %, alcanzando los 157.000 rublos (casi 2.100 dólares) por tonelada sin IVA, señalan.

Mientras tanto, la aerolínea denuncia que los precios mundiales del combustible para aviones han bajado por tercer mes consecutivo.

Por lo tanto, la actual operación de sus vuelos programados «carece de total rentabilidad» en las rutas nacionales e internacionales.

Según Azimuth, su principal proveedor de combustible le notificó la necesidad de reducir el consumo en aproximadamente un tercio de los volúmenes contratados a partir de la segunda quincena del mes por fuerza mayor en las refinerías del país.

Ante una situación similar por parte de otros proveedores, Azimuth no pudo encontrar otra opción de suministro, señala Aviatorshina.

El presidente ruso, Vladímir Putin, presidió hoy una reunión sobre el desarrollo de la aviación en la que admitió que este año los objetivos de tráfico de pasajeros aéreos podrían no cumplirse.

«Pido al Ministerio de Transporte que presente hoy un informe actualizado sobre los planes previstos para el tráfico de pasajeros, así como sobre las medidas adicionales que se implementarán para satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos en materia de transporte aéreo», dijo el mandatario.

Putin destacó a la vez que pese a las sanciones occidentales, Rusia aumenta su flota de aeronaves modernas de fabricación local.

«No cabe duda de que mediante el esfuerzo conjunto del Estado, los fabricantes de aeronaves y las aerolíneas haremos todo lo necesario para garantizar que las compañías aéreas rusas operen vuelos principalmente con aeronaves de fabricación nacional», dijo. EFE

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