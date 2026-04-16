Aerolíneas surcoreanas aplicarán máximo recargo por combustible en mayo por alza del crudo

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Seúl, 16 abr (EFE).- Las aerolíneas surcoreanas cobrarán en mayo el nivel más alto de recargos por combustible, ante la subida del precio del crudo por el conflicto en Oriente Medio, según informaron este jueves fuentes del sector a la agencia de noticias Yonhap.

Las compañías aplicarán el nivel 33, el máximo del sistema, tras calcular el recargo de mayo con base en el indicador de la Media de Platts de Singapur (MOPS), la referencia para los productos petrolíferos refinados en la región Asia-Pacífico.

El MOPS promedió 214,71 dólares por barril entre el 16 de marzo y el 15 de abril. El salto, desde el nivel 18, aplicado para abril, hasta el nivel 33, que se aplicará en mayo, supone la mayor subida mensual desde que se introdujo el sistema actual en 2016 y, según Yonhap, es la primera vez que se activa el tramo más alto.

Korean Air, la principal aerolínea del país, publicó este jueves en su sitio web que elevará su recargo por combustible para vuelos internacionales de ida a entre 75.000 wones (unos 51 dólares) y 564.000 wones (383 dólares), frente al margen de 42.000-303.000 wones (29-205 dólares) aplicado en abril.

A finales de marzo, fuentes de la industria citadas por la agencia, informaron de que Korean Air entraría en un modo de gestión de emergencia para afrontar el encarecimiento del combustible, mientras que Asiana Airlines, su filial, había adoptado medidas similares. EFE

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