Aerolíneas UE no esperan problemas de combustible si guerra de Irán dura «uno o dos meses»

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Bruselas, 19 mar (EFE).- Las grandes aerolíneas europeas no esperan problemas de combustible significativos si el conflicto derivado del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que afecta a todo el golfo Pérsico y ha disparado los precios de los hidrocarburos dura «uno o dos meses».

«El asunto está en cuánto tiempo dura. Si dura un mes o dos que es la expectativa general, no esperamos grandes disrupciones», declaró el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, en una conferencia en Bruselas de la asociación sectorial Airlines for Europe (A4E).

El empresario irlandés agregó que las compañías sí ven cambios de destinos, que están beneficiando a países como España, Italia o Grecia, dentro de la UE, o Albania y Marruecos, fuera del mercado único, pero espera que la situación se estabilice si el conflicto bélico en Oriente Medio dura de «cuatro a seis semanas».

«Es imposible decirlo, nadie sabe lo que va a pasar en Irán (…). Cualquier cosa más allá de cuatro o seis semanas es pura especulación», añadió.

Por su parte, el máximo responsable de EasyJet, Kenton Jarvis, también indicó que el impacto es por ahora limitado.

«Por el momento no vemos problemas, pero dependerá de cuánto dure», agregó.

El consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr, indicó que «si las aerolíneas se quedan sin combustible, habrá otros muchos sectores de la economía que se queden sin combustible».

Las acciones de algunas grandes aerolíneas como International Airlines Group (IAG) o Lufthansa han caído entre un 15 y un 20 % en los mercados desde el inicio de la guerra. EFE

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