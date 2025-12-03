Aeroméxico estrenará en marzo ruta directa con Barcelona con seis vuelos semanales

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La aerolínea Aeroméxico estrenará el 26 de marzo de 2026, antes del inicio de la Semana Santa, una ruta directa con Barcelona desde Ciudad de México que constará de seis vuelos semanales en los que habrá disponibles unos 12.000 asientos mensuales, según destacó este miércoles el vicepresidente de ventas globales de la compañía, Giancarlo Mulinelli.

«Estamos sumamente contentos porque, sin duda, Europa ha sido una gran apuesta para nosotros en los últimos años. Hoy el Grupo Aeroméxico se posiciona como una de las mejores líneas aéreas más fuertes en el mundo», celebró Mulinelli.

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, señaló, por su parte, que la nueva ruta hasta el aeropuerto Barcelona-El Prat va a permitir «estrechar lazos económicos y personales» entre los países.

Desde la sede de la Cámara de Comercio de España, Illa se congratuló de la presencia en Cataluña de una compañía «tan exitosa» como Aeroméxico, de la que valoró su compromiso para «conectar personas y continentes».

«Conectaremos personas del mundo en el que vivimos(…) Que gente de Barcelona, de Cataluña pueda venir en vuelo directo a la Ciudad de México y pueda conocer y tocar. Que gente de México pueda venir directamente a conversar con economía y personas», agregó, en el acto de presentación del trayecto aéreo en la capital mexicana.

El jefe del Gobierno catalán expresó su compromiso «firme en seguir apostando por incrementar y expandir» la relación con la compañía aérea «paso a paso», lo que consideró una «muy buena noticia» para Barcelona, Cataluña y el resto de España.

«Cataluña está abierta al mundo y, por lo tanto, estos tipos de conexiones aéreas no solo facilitan que venga gente a conocernos(…) sino que nosotros también tenemos muchas ganas de viajar, de venir a México», concluyó.

En el acto institucional también estuvo presente el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien señaló que la ruta es una «bonita forma de materializar» el puente que quieren «reconstruir» entre Cataluña y Latinoamérica.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu , celebró esta nueva conexión con una ciudad «tan importante» como Ciudad de México, lo que a su juicio es una muestra de colaboración «muy exitosa» y confirma la «indiscutible relación» histórica, cultural y económica entre Cataluña y México.

El vuelo desde México saldrá a las 17.30 horas y llegará a las 14.30 a Barcelona, y los regresos serán a las 14.45 horas, llegando a la Ciudad de México a las 19.20, informó la compañía.

Una importante representación institucional de Cataluña, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona, están presentes en México en una visita de cinco días, durante la que participaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, donde Barcelona es la invitada de honor. EFE

