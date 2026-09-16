Aeropuerto belga de Charleroi suspende por huelga 44 vuelos con 7.000 pasajeros afectados

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Bruselas, 16 sep (EFE).- El aeropuerto de la ciudad belga de Charleroi, que funciona como terminal de bajo coste del aeropuerto de Bruselas, anunció hoy que al menos 44 vuelos serán cancelados entre este miércoles y el jueves por una huelga, que afectará directamente a 7.000 pasajeros.

Entre los vuelos cancelados este miércoles figuran conexiones de Ryanair con Madrid, Ibiza, Palma, Venecia, Praga, Mánchester, Estocolmo, Tirana y Palermo, mientras que el jueves por la mañana quedarán anulados, entre otros, vuelos a Barcelona, Valencia, Helsinki, Budapest y Pisa.

La protesta comenzará a las 22.00 horas de este miércoles y se repetirá durante 24 noches, hasta el 10 de octubre, entre las 22.00 y las 8.00 horas.

La huelga fue convocada tras fracasar las negociaciones entre los sindicatos y la dirección de Skeyes, empresa pública belga encargada de los servicios de navegación aérea, sobre las compensaciones por trabajo nocturno, ya que los controladores de Charleroi reclaman las mismas primas que sus compañeros del aeropuerto de Lieja. EFE

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