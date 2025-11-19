Aeropuerto de Dubái bate récord al registrar 24,2 millones de pasajeros en 3er trimestre

2 minutos

El Cairo, 19 nov (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) anunció este miércoles que en el tercer trimestre de 2025 registró 24,2 millones de pasajeros, el «mayor tráfico trimestral en sus 65 años de historia» y un aumento del 1,9 % respecto a la cifra del año anterior.

«El sólido desempeño del tercer trimestre elevó el tráfico total de los primeros nueve meses a 70,1 millones de pasajeros, un 2,1 % más que en el mismo período del año anterior», dijo en un comunicado la empresa gestora de la instalación, Dubai Airports.

Añadió que el tráfico acumulado de los últimos doce meses, hasta finales de septiembre, alcanzó «un récord de 93,8 millones de pasajeros», mientras que el movimiento de aeronaves se mantuvo «robusto» con 115.000 vuelos registrados en el tercer trimestre.

Además, entre enero y septiembre, el que es uno de los aeropuertos más transitados de todo el mundo gestionó 336.000 vuelos en todas las categorías, algo que representa un aumento del 2,7 % respecto al año anterior, mientras que el promedio de pasajeros por aeronave a finales de septiembre fue de 213.

Ante estas cifras récords, Dubai Airports recordó que se están llevando a cabo «proyectos prioritarios para mejorar las áreas de todas las terminales», con restaurantes, espacios para familias, zonas de entretenimiento, tiendas, vestíbulos con vistas panorámicas de la pista o áreas de descanso renovadas, entre otros.

Según datos de la empresa gestora, la India se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas durante los primeros nueve meses del año, con 8,8 millones de visitantes; seguida de Arabia Saudí (5,5 millones), el Reino Unido (4,6 millones), Pakistán (3,2 millones) y Estados Unidos (2,4 millones).

«Entre los destinos urbanos, Londres lideró con 2,8 millones de visitantes, seguida de Riad (2,3 millones), Bombay (1,8 millones), Yeda (1,7 millones) y Nueva Delhi (1,6 millones)», de acuerdo con la comunicado. EFE

cgs/fa/cg