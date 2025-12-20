Aeropuerto en Ciudad de México investiga la retención de un vuelo a Cancún por un piloto

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó este viernes que está realizando «las investigaciones correspondientes» luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters retuviera esta tarde un vuelo de la capital mexicana con destino a Cancún.

En un mensaje publicado en la cuenta de X del principal aeropuerto de Ciudad de México, se detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT) en el vuelo GMT 780 con destino al Caribe mexicano y precisó además que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está investigado el caso.

“La AFAC, a través de la Comandancia del Aeropuerto, está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente”, señaló la publicación sin dar detalles sobre el estado del aviador o la aerolínea involucrada.

Este viernes en redes sociales circularon varios videos de pasajeros del vuelo GMT 780 en los que se muestra al citado piloto expresando su molestia tras haber sido presuntamente despedido por la aerolínea.

“Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”, advirtió el aviador a los pasajeros luego de solicitarles que subieran este mensaje a redes sociales.

El hombre de apariencia joven explicó que llevaba tres años trabajando en Magnicharters, que es padre de familia y que “jamás había faltado a un vuelo”.

“Invertimos mucho en esta profesión para que un día nos digan: ‘vete’ porque no le gusta a alguien o porque les da miedo que levantemos la voz”, insistió mientras obstaculizaba la puerta de salida del avión.

Medios mexicanos agregaron que a las 17:00 hora local (23:00 GMT), miembros de la Secretaría de la Marina (Semar) intervinieron para permitir el descenso de los pasajeros.

La aerolínea Magnicharters, compuesta por 12 aeronaves Boeing 737 y fundada hace 30 años en el estado de Nuevo León, no ha dado detalles de lo ocurrido. EFE

