Aeropuerto impide a pasajero volar con su perro y el dueño lo manda en taxi a un refugio

Bruselas, 12 sep (EFE).- Un refugio de animales en Anderlecht, municipio de la región de Bruselas, denunció este viernes que un taxi les entregó a un perro cuyo dueño estaba embarcando en un vuelo que no permitía al animal.

“Esta mañana recibimos a Pako, un adorable American Bully que nos trajo un taxi hasta la puerta”, explicó a los medios locales Gaëtan Van Goidsenhoven, presidente del refugio y ex alcalde del municipio.

El político convertido en voluntario explicó que al dueño de Pako le denegaron embarcar en el vuelo con su perro, ya que por su fisionomía no se le permite volar debido a posibles riesgos para su salud.

Asimismo, el dueño habría decidido embarcar en el vuelo por su cuenta y mandar a Pako al refugio en un taxi, según informan medios belgas.

Van Goidsenhoven dijo estar preocupado por esta práctica sin precedentes.

«¿Adónde nos dirigimos ahora? ¿A un Uber del abandono? Esperamos que estos casos se persigan con seriedad para que no se conviertan en una tendencia”, aseguró, añadiendo que si no reciben noticias del dueño presentarán una denuncia por abandono ilegal.

El refugió acogió a Pako de urgencia con poca más información sobre él que la disponible en su historial médico y su microchip, y podría ser puesto en adopción de nuevo si su dueño no se presenta en dos semanas.

En el caso que el dueño vuelva a buscar a Pako, Van Goidsenhoven insistió en que se asegurará que el animal esté recibiendo un buen trato antes de devolverlo.

Abandonar a un animal “no es como dejar una maleta en la consigna del aeropuerto”, dijo el presidente del refugio. EFE

par/mb/cc