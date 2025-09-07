The Swiss voice in the world since 1935

Aeropuerto Ramon en Israel retoma operaciones tras el impacto de un dron yemení

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 7 sep (EFE).- El Aeropuerto Internacional Ramon volvió a funcionar con normalidad menos de dos horas después de que un dron lanzado por los hutíes de Yemen impactara en la terminal, según un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

«Tras menos de dos horas de suspensión de operaciones, el Aeropuerto Ramon ha reanudado su actividad por completo. Tras una evaluación de la situación y las comprobaciones de seguridad, se autorizó la reanudación de los despegues y aterrizajes», detalló esta entidad en un comunicado a EFE.

El primer vuelo doméstico despegó hace apenas unos minutos y se dirige al Aeropuerto israelí de Ben Gurión, en Tel Aviv.

Antes de las 15:00 hora local, un dron yemení impactó contra el aeropuerto, sin que sonaran las sirenas antiaéreas, según un comunicado castrense.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, informó de que un hombre, de 63 años, fue evacuado al Hospital Yoseftal tras resultar herido leve debido al impacto de «metralla», y que se encontraba totalmente consciente. Además, otra mujer de 52 años esta recibiendo tratamiento médico tras haberse caído durante el ataque.

La caída de este dron se produce después de que el Ejército israelí anunciase hoy haber interceptado otros tres drones yemeníes, dos de ellos antes de que alcanzaran su espacio aéreo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital de Yemen, y otras zonas controladas por los insurgentes, y ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año. EFE

pms/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR