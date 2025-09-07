Aeropuerto Ramon en Israel retoma operaciones tras el impacto de un dron yemení

Jerusalén, 7 sep (EFE).- El Aeropuerto Internacional Ramon volvió a funcionar con normalidad menos de dos horas después de que un dron lanzado por los hutíes de Yemen impactara en la terminal, según un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Israel.

«Tras menos de dos horas de suspensión de operaciones, el Aeropuerto Ramon ha reanudado su actividad por completo. Tras una evaluación de la situación y las comprobaciones de seguridad, se autorizó la reanudación de los despegues y aterrizajes», detalló esta entidad en un comunicado a EFE.

El primer vuelo doméstico despegó hace apenas unos minutos y se dirige al Aeropuerto israelí de Ben Gurión, en Tel Aviv.

Antes de las 15:00 hora local, un dron yemení impactó contra el aeropuerto, sin que sonaran las sirenas antiaéreas, según un comunicado castrense.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, informó de que un hombre, de 63 años, fue evacuado al Hospital Yoseftal tras resultar herido leve debido al impacto de «metralla», y que se encontraba totalmente consciente. Además, otra mujer de 52 años esta recibiendo tratamiento médico tras haberse caído durante el ataque.

La caída de este dron se produce después de que el Ejército israelí anunciase hoy haber interceptado otros tres drones yemeníes, dos de ellos antes de que alcanzaran su espacio aéreo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital de Yemen, y otras zonas controladas por los insurgentes, y ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año. EFE

