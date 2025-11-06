Aeropuertos en EEUU reportan retrasos a un día de la reducción del 10 % en actividad aérea

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Las demoras y cancelaciones de vuelos debido a la falta de personal continúan este jueves en EE.UU. como una antesala al posible caos que se producirá mañana, cuando el Departamento de Transporte planea reducir en un 10 % la actividad de 40 aeropuertos del país si el cierre de Gobierno persiste.

El monitor de aviación FlightAware informó de 4.146 vuelos retrasados hasta la tarde del jueves en los aeropuertos estadounidenses y un total de 87 cancelaciones en lo que va del día.

Aunque el nivel de retrasos se mantiene en el promedio de los últimos días, el temor ha aumentado entre los pasajeros que se podrían ver afectados por el plan del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, de reducir en un 10 % la actividad de 40 aeropuertos del país, que en su mayoría reciben vuelos internacionales.

Las cancelaciones hasta la tarde de este jueves (87) ya superan las 84 registradas el lunes pasado.

Entre 4.000 a 4.500 vuelos podrían ser afectados diariamente y serán incluidos tanto comerciales como de carga, si no se llega a un acuerdo en las próximas horas.

Según Duffy, la parálisis de la Administración federal por escasez de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la falta de unos 2.000 controladores aéreos.

Al menos cinco aeropuertos de California se verán afectados, incluido el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), que en 2024 tuvo un promedio de 210.000 pasajeros por día.

Otros importantes aeropuertos afectados serán los de Atlanta, Chicago, Dallas, y Nueva York.

El recorte del tráfico aéreo busca garantizar la seguridad de los viajes durante el cierre del Gobierno, el más largo de la historia, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

La medida podría provocar la cancelación de hasta 1.800 vuelos diarios en todo el país, casi el 10 % de los recortes se produzcan en aeropuertos de California, de acuerdo a estimaciones de la firma de análisis de aviación Cirium.

Según Duffy, muchos controladores no han recibido salario durante un mes, lo que ha obligado a algunos a buscar trabajos adicionales.»Son los héroes de nuestros cielos y está a punto de perder su segundo sueldo. ¡Que el Gobierno les pague!», dijo este jueves en un mensaje en su cuenta de X.

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, dijo que Duffy tomó la decisión correcta.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre es el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores. EFE

