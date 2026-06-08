The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Aeropuertos lusos registraron 14,5 millones de viajeros en primer trimestre, un 3,9 % más

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 8 jun (EFE).- El número de pasajeros en los aeropuertos portugueses en el primer trimestre de 2026 alcanzó los 14,5 millones de personas, un 3,9 % más interanual, según datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

De acuerdo a la entidad estadística, si se compara con el último trimestre de 2025, el crecimiento se sitúa en el 4,7 %.

El tráfico aéreo internacional correspondió a 12 millones de pasajeros, un aumento interanual del 4,7 % y que representó el 82,8 % del tráfico total.

El peso de estos viajeros fue mayor en los aeropuertos de Faro (representando el 90,7 %), ubicado en el sur del país, y de Oporto (87 %), en el norte.

El aeropuerto de Lisboa concentró el 54,2 % del total de viajeros en Portugal, con 7,9 millones de pasajeros, un 3,1 % más interanual.

Por otro lado, el transporte ferroviario registró 57,6 millones de pasajeros, un 0,8 % más interanual; mientras que hubo 5,1 millones de personas que usaron el transporte fluvial, un 3,1 % menos.

Según el INE, en el primer trimestre usaron el metro 69,3 millones de personas, un 2,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

El transporte de mercancías registró caídas en todos los medios, especialmente por carretera (-12,7 % interanual) y el marítimo (-6,5 %).EFE

cch/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR