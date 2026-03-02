AESA extiende advertencia para no operar en Oriente Medio y Golfo Pérsico hasta el viernes

Berlín, 2 mar (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) extendió este lunes hasta el próximo viernes la duración de su advertencia a las aerolíneas para que no operen en el espacio aéreo de Oriente Medio, emitida originalmente el sábado a raíz de los bombardeos de Israel y EE. UU. contra Irán.

A las aerolíneas se les recomienda «no operar en el espacio aéreo afectado a todos los niveles de vuelo y altitudes», así como «seguir de cerca los acontecimientos relativos al espacio aéreo en la región», según el boletín de la agencia con sede en Colonia (Alemania).

Además de al espacio aéreo de Irán, la advertencia hace alusión a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán y afecta tanto a las aerolíneas europeas, como a vuelos operados por compañías de terceros países pero con origen o destino en la Unión Europea (UE).

La AESA recordó que el sábado Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en territorio iraní y que ese país ha lanzado represalias.

«Debido a la actual intervención militar, las acciones de represalia contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región son probables, lo que introduce elevados riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para los Estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses», destacó.

El riesgo para la aviación civil se debe sobre todo a la actividad de sistemas de defensa aérea a diversos niveles de altitud y al lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y de otros tipos de armamento, de lo que se deriva el riesgo de errores de identificación y de cálculo o de que fallen procedimientos de intercepción.

«La AESA, junto con la Comisión y los Estados miembros seguirá monitoreando de cerca la situación de cara a evaluar si hay un incremento o una reducción del riesgo para los operadores de aviones europeos debido a la evolución de la amenaza y de la situación de riesgo», concluyó el boletín. EFE

