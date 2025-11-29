AfD refunda su organización juvenil bajo el nombre ‘Generación Alemania’ entre protestas

4 minutos

Berlín, 29 nov (EFE).- El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) refundó este sábado su organización juvenil, bautizada como ‘Generación Alemania’, tras la disolución de su predecesora, la ‘Joven Alternativa’ (JA), el pasado mes de marzo, en una jornada de manifestaciones de protesta con miles de asistentes.

La ciudad de Giessen, en el oeste alemán, acogió el congreso de refundación de las juventudes de AfD en un clima tenso, marcado por la presencia de un gran dispositivo policial y manifestaciones que dejaron algunas imágenes violentas.

Las movilizaciones, que incluyeron tentativas de impedir el tráfico rodado en la ciudad, obligaron a AfD a iniciar su congreso con dos horas y cuarto de retraso, pues en lugar de comenzar a las 9.00 GMT lo hizo a las 11.15 GMT.

Esas accione de protesta no impidieron que se fundara la nueva organización juvenil de AfD ni la elección de su nuevo presidente.

Jean-Pascal Hohm, diputado regional de AfD en Brandeburgo de 28 años, fue elegido responsable de la nueva organización con un 90,43 % de los votos de los delegados.

La relación con Rusia

En su discurso de presentación, antes de ser elegido nuevo líder juvenil de AfD, Hohm defendió a su formación, entre otras cosas, acusada por el actual Gobierno del canciller Friedrich Merz de ser un partido que defiende en Alemania los intereses de la Rusia del presidente Vladímir Putin.

«Se pueden tener diferentes posiciones, pero quiero ser claro, ni Alice Weidel ni Tino Chrupalla ni nadie es un esclavo de Rusia ni de otro país», dijo Hohm.

«Somos patriotas alemanes que lo primero que se preguntan es cuáles son los intereses de Alemania y nuestros ciudadanos», abundó entre el aplauso de los presentes, que incluía a Weidel y Chrupalla.

En sus intervenciones, Weidel y Chrupalla aludieron a las manifestaciones de protesta contra la fundación de la nueva organización juvenil de Alemania.

Nace ‘Generación Alemania’ entre protestas

«En este país hay algo que no va bien, y por eso es importante fundar aquí y hoy la Generación Alemania, la generación buena», señaló Chrupalla al aludir a las movilizaciones de rechazo a AfD.

Weidel defendió que la nueva organización juvenil de AfD vea la luz para que los jóvenes del partido actuales puedan convertirse en la generación futura de la formación.

La colíder de AfD también denunció que Julian Schmidt, diputado por Marburgo de 35 años, fue atacado cuando se dirigía a la sala de Giessen donde tuvo lugar la refundación de la agrupación juvenil.

«Julian, deseo que te mejores pronto», abundó entre aplausos Weidel, también colíder del Grupo Parlamentario de AfD en la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’, en dirección de Schmidt, que se encontraba en la sala.

La edición digital del semanario ‘Focus’ recogió escenas de un vídeo en el que, supuestamente, Schmidt, de 35 años y diputado de la circunscripción de Marburgo (oeste), se enfrentaba a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto.

Esa fue una de las imágenes violentas del día, marcado por las movilizaciones contra AfD, que en su mayoría se desarrollaron sin incidentes.

La mayor de esas manifestaciones, en la que participaba la Federación Alemana de Sindicatos (DGB), reunió a 20.000 personas, según recogió el diario ‘Bild’.

AfD y su «papel de víctima»

Esas protestas, según explicó EFE Kilian Hempe, investigador de la Universidad de Constanza, sirven para mostrar que «la sociedad civil es más numerosa que el extremismo de derechas», pero también permiten a AfD «jugar el papel de víctima».

AfD se separó oficialmente de la JA en enero, cuando parecía inevitable que los cachorros del partido iban a ser catalogados como «caso seguro de extremismo de derechas» por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior.

Tras la desaparición de la JA, AfD buscó formar una nueva agrupación para poder organizar a sus jóvenes, algo de lo que se ocupará ahora, entre otras cosas, la «Generación Alemania». EFE

smm/pddp

(foto)