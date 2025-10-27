Afectados 50.000 pasajeros en Francia por vandalismo en la alta velocidad al sur de Lyon

2 minutos

París, 27 oct (EFE).- Unos 50.000 pasajeros de trenes de alta velocidad (TAV) se vieron afectados este lunes por unos actos de vandalismo en la línea al sur de Lyon, que después de los trabajos de reparación debería funcionar normalmente por la noche y permitir una circulación normal para la jornada del martes.

El ministro francés de Transportes, Michel Tabarot, explicó, en una comparecencia ante los medios, que se espera «una circulación más o menos normal» a partir de las 21.00 hora local (20.00 GMT) y que será «totalmente normal» el martes.

El origen del problema, según el ministro, fue «un incendio probablemente criminal» a lo que se añadió un robo de cables en el tramo de la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence, en uno de los principales corredores ferroviarios de Francia.

Por allí pasan todos los TAV que van del norte de Francia en dirección a Marsella, Montpellier o en dirección a España.

Tabarot estimó en 50.000 los viajeros de alta velocidad que se vieron afectados por la supresión o los retrasos en sus trenes, además de otros de trenes regionales, afectados de forma indirecta.

Y aseguró, después de haber hablado por las tres compañías que operan en el corredor implicado, la empresa estatal francesa SNCF, la italiana Trenitalia y la española Renfe que «todos los viajeros impactados serán reembolsados».

Según la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), el motivo de estos incidentes fue un incendio de cables de señalización.

El ministro, que reconoció la dificultad para controlar y evitar que ocurran cosas así en una red de 20.000 kilómetros de vías férreas, insistió en que «los autores de estos sabotajes tendrán que ser identificados y severamente sancionados». EFE

