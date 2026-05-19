Afectados insisten en que se embargue la millonaria indemnización a Chevron en Ecuador

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Quito, 19 may (EFE).- La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) insistió este martes en que se embargue la indemnización de 215 millones de dólares que el Estado ecuatoriano debe entregar a la petrolera y se distribuya ese dinero en beneficio de las comunidades damnificadas.

En febrero pasado, la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) informó que Ecuador deberá pagar 215 millones de dólares de indemnización a Chevron luego de que un tribunal arbitral internacional redujera el monto fijado en noviembre por un caso que ganó la empresa estadounidense.

En una rueda de prensa, Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT, recordó este martes que hace más de cinco meses solicitaron a la Corte de la provincia de Sucumbíos «que se embargue el crédito de los 215 millones que el Estado le debe a Chevron producto de arbitraje internacional, y que sea como parte de la deuda que tiene Chevron» con los afectados.

El letrado consideró «sospechoso» que los jueces aún no hayan despachado su pedido.

Consuelo Piaguaje, perteneciente a la segunda generación de lucha contra la petrolera, insistió en que en lugar de pagar los 215 millones de dólares «a la empresa que contaminó», el Estado los entregue a los afectados para que creen un sistema de salud enfocado en la parte oncológica «porque las mujeres de nuestros territorios siguen enfermándose» por las acciones de Chevron.

Asimismo, para invertirlos en aspectos relacionados con sistemas de agua potable y proyectos de fortalecimientos de identidad cultural.

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1992.

En 2011, un tribunal de Sucumbíos fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados y en 2018 la Corte Constitucional de Ecuador ratificó dicha sentencia, que hasta ahora no se ha cumplido.

Entonces Chevron apostó por llevar el caso a instancias internacionales, alegando que el fallo fue obtenido supuestamente «a través de fraude, sobornos y corrupción» y reclamó una indemnización de 3.350 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor, pero en diciembre pasado se conoció que la cifra había sido reducida a 220 millones de dólares y en febrero se supo que finalmente quedó en 215 millones de dólares.

La UDAPT señaló este martes que el Gobierno de Daniel Noboa «presentó como un triunfo la reducción» y subrayó que la petrolera dejó «una de las mayores catástrofes socioambientales la región».

«Hoy, después de 33 años de lucha, seguimos exigiendo justicia, verdad y reparación integral. Rechazamos que el Estado ecuatoriano destine recursos públicos para beneficiar a una empresa criminal y ecocida como Chevron, mientras las comunidades amazónicas continúan viviendo entre contaminación, enfermedad y abandono», señaló la UDAPT. EFE

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