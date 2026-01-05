Afectados por accidente de Tren Interoceánico presentan denuncia ante la Fiscalía mexicana

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- Una de las familias lesionadas por el accidente del Tren Interoceánico presentó este lunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, una querella por el “delito de lesiones”, así como la denuncia por “abuso de autoridad” a los contratistas responsables en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre y que provocó la muerte de 14 personas.

Esta primera denuncia fue presentada por la defensa Vega Mac Gregor Arellano Abogados sin la presencia física de sus representados -la familia integrada por Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y el hijo de ambos, Alexis Iglesias Temích- para “colaborar y apoyar mayores datos” a la investigación iniciada por la FGR sobre este siniestro que tuvo lugar en el estado de Oaxaca (sur).

“Son una familia que venía de misiones de Ciudad Juárez a Oaxaca, lamentablemente no pudieron arribar a su destino producto de este descarrilamiento, presentamos esta denuncia en representación de las víctimas con la finalidad de que puedan participar activamente en la investigación”, señaló a EFE el abogado Adrián Arellano tras subrayar que la reparación del daño a las víctimas podría tardar más de dos años.

Además, enfatizó que la familia afectada buscó el apoyo legal porque “no quiere dejar en el olvido este caso” que “hoy es viral, pero que el día de mañana, en unos meses se va olvidar y la representación se va quedar en un archivo” sin que se “advierta qué fue lo que sucedió”.

En una llamada telefónica con el afectado, Juan Manuel Iglesias, apuntó que esta demanda es para “aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”.

Y aclaró que el resultado de ello es que su familia esté lesionada en un hospital con “carencia de insumos y personal poco sensible” hacia las personas que siguen esperando respuesta del estado de salud de las 11 víctimas que permanecen en vigilancia médica.

“Su servidor estuvo pernoctando como un indigente afuera del hospital durante dos días (…) Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó al destacar que este accidente le provocó a su hijo una apertura en la cabeza de 18 puntos, así como una lesión en el brazo, por lo que tuvo que ser operado.

También declaró que él tiene una lesión en el tobillo de segundo grado y su esposa, Flor del Carmen, una afectación de primer grado en la cervical.

La defensa también sostuvo a medios que, en este primer momento y de acuerdo con las “irregularidades” señaladas -desde el 2019 hasta febrero de 2025- por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la denuncia involucra la presunta participación de “las principales contratistas”, que son Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools.

“(La ASF) advierte que hubo una mala supervisión y mala construcción y una mala rehabilitación”, agregó tras resaltar que tampoco “existe evidencia fotográfica” de los trabajos por los que fueron contratadas las empresas citadas.

En cuanto a las declaraciones de esta mañana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que “no es necesario” que las víctimas o familiares inicien procedimientos legales adicionales para recibir atención, Iglesias respondió que quiere evitar que las autoridades “le cierren la puerta” a las víctimas.

Por su lado, Arellano, hizo un llamado a las autoridades a que este apoyo legal y gratuito a los afectados no sea visto como un “obstáculo”, sino como una ayuda para esclarecer lo ocurrido en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. EFE

