Afganistán, China y Pakistán refuerzan su cooperación en Kabul con énfasis en la seguridad

Kabul/Islamabad, 20 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de Afganistán, China y Pakistán se reunieron este miércoles en Kabul para celebrar la sexta ronda del Diálogo Trilateral, un mecanismo que busca fortalecer la cooperación política, económica y de tránsito entre los tres países, con especial atención a los desafíos comunes en materia de seguridad.

Durante el encuentro, el ministro afgano de Exteriores, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, señaló que se están generando nuevas oportunidades de colaboración regional y expresó su optimismo sobre el futuro de la cooperación trilateral.

“Nuestra región cuenta con múltiples oportunidades para ampliar la cooperación en diversos ámbitos, y creemos que podremos aprovecharlas en beneficio de nuestros países”, afirmó Muttaqi durante la sesión.

Según el jefe de la diplomacia afgana, el mecanismo trilateral permite avanzar en discusiones concretas para desarrollar alianzas estratégicas y prácticas entre los tres países.

“Este mecanismo trilateral nos ofrece la oportunidad de realizar discusiones prácticas y enfocadas para expandir aún más nuestra colaboración”, aseguró.

Muttaqi también subrayó que el Emirato Islámico -como se denominan los talibanes- ha adoptado una política exterior centrada en el desarrollo económico, dejando atrás la narrativa internacional que tradicionalmente ha vinculado a Afganistán con amenazas a la seguridad.

«Desde que el Emirato Islámico de Afganistán llegó al poder, hemos declarado una política centrada en la economía y estamos intentando cambiar la narrativa de Afganistán como un país de desafíos de seguridad hacia una narrativa de cruce económico. Las nuevas realidades sobre el terreno también respaldan el éxito de esta política», sostuvo.

Por su parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, calificó su segunda visita a Kabul como una muestra del compromiso de Pekín con Afganistán, al tiempo que elogió el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Esta visita refleja nuestra amistad y sincero compromiso con Afganistán. Compartimos un futuro común y deseamos que los países asiáticos, particularmente Afganistán, den pasos significativos hacia la modernización y el desarrollo”, declaró Wang en una reunión previa con el primer ministro talibán, Mullah Muhammad Hassan Akhund.

Wang Yi también hizo un llamamiento a reforzar la cooperación en seguridad y solicitó garantías respecto al uso del territorio afgano por parte de actores no estatales.

“Esperamos que Afganistán atienda algunas de nuestras preocupaciones, particularmente en lo que respecta a la seguridad. Una cooperación efectiva en este campo será la base para el desarrollo de Afganistán”, señaló el ministro chino, según los fundamentalistas afganos

Por su parte, Hassan Akhund aseguró que su gobierno no permitirá que su territorio sea utilizado contra ningún otro país.

“El Emirato Islámico no permite que ningún grupo o entidad interfiera en los asuntos de otros desde suelo afgano, y también hacemos un llamamiento a los demás países para que busquen la amistad y el compromiso positivo en lugar de la injerencia”, dijo Akhund.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán aseguró que los tres países «se comprometieron a reforzar los esfuerzos conjuntos contra el terrorismo» y reafirmaron su compromiso de profundizar su colaboración en áreas como el comercio, el tránsito, el desarrollo regional, la salud, la educación, la cultura, la lucha contra el narcotráfico y la extensión del Corredor Económico China-Pakistán a (CPEC) a Afganistán.

Durante el encuentro trilateral, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, calificó la sesión como «importante» y la consideró «una buena oportunidad para la expansión de la cooperación entre las partes».

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar con futuras rondas del diálogo trilateral y de ampliar los vínculos en todos los niveles, desde la cooperación económica hasta la coordinación en materia de seguridad y desarrollo regional. EFE

